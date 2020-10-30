▲ 【美團股價】美團今年累升近兩倍 ATMX、FAANG中最勁

螞蟻集團 （新上市編號：06688） IPO公開發售部分今日中午截止。螞蟻上市前夕，本港科網股再起動，然而表現最省鏡的並不是螞蟻集團母企阿里巴巴 （09988） ，而且港股股王騰訊 （00700） 及美團 （03690） 。

騰訊股價近日再創新高，突破600元後成功企穩，中午收報609元。截至中午收市，騰訊今以來升62%，跑贏阿里巴巴的約4成半升幅。然而，騰訊的表現也不及美團。今年以來，美團累升1.93倍，今早更觸及300元，高見300.4元，午收298.6元，與阿里巴巴中午收市價302，僅差數元。小米 （01810） 今年也升1.1倍。

股份 今年升幅%（至中午收市） 騰訊 62% 阿里巴巴 46% 美團 193% 小米 112%

事實上，美團的表現不單是ATMX中最強，也跑贏美股的FAANG（即facebook、亞馬遜、蘋果、Netflix及Google母企Alphabet ）。FAANG中，今年表現最好的亞馬遜也只是升逾7成，升幅遠遜美團。

股份 今年升幅%（至周四收市） facebook 57% 亞馬遜 74% 蘋果 57% Netflix 56% Alphabet 16%

美股經9月調整之後，近日受累疫情及大選不明朗因素近日再急回，本地科網股起動之際，美股科技龍頭股價未見起色，一改之前由美股帶動全球科網股的風潮。

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