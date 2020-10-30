【螞蟻IPO截飛】螞蟻集團6688凍資1.3萬億 奪史上最大凍資王寶座

螞蟻集團（新上巿編輯：06688）今日中午已截飛，消息人士透露，螞蟻已錄得155萬人認購，打破2006年工商銀行（01398）的97萬人認購。此外，螞蟻凍資近1.3萬億，相當於超額認購390倍，打破今年9月8日上市農夫山泉(09633)凍資6,709.41億元，成為新任史上最大「凍資王」。

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事實上，市場早已預期螞蟻能有佳績會打破以往紀錄，由於螞蟻集團回撥後公開發售部分可分配334萬手，相信仍有機會最終做到一人一手，預計首日升幅可錄20%至30%。

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記者：張以正