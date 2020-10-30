  • 24°C
香港時間 : 20201031日 (六) 00:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【螞蟻IPO截飛】螞蟻集團6688凍資1.3萬億 奪史上最大凍資王寶座

股樓投資 16:54 2020/10/30

分享：

螞蟻集團（新上巿編輯：06688）今日中午已截飛，消息人士透露，螞蟻已錄得155萬人認購，打破2006年工商銀行（01398）的97萬人認購。此外，螞蟻凍資近1.3萬億，相當於超額認購390倍，打破今年9月8日上市農夫山泉(09633)凍資6,709.41億元，成為新任史上最大「凍資王」。

螞蟻集團招股吸金力強 A股網上申購金額足救巿4次，想知詳情請按：【下一頁】

事實上，市場早已預期螞蟻能有佳績會打破以往紀錄，由於螞蟻集團回撥後公開發售部分可分配334萬手，相信仍有機會最終做到一人一手，預計首日升幅可錄20%至30%。

螞蟻集團6688每手50股盼人人有份？　專家：料可做到！，想知詳情請按：【下一頁】

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正

IPO 螞蟻集團（06688） 香港股票
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】螞蟻招股萬眾期待　教你3招部署抽螞蟻IPO
【新股IPO】螞蟻招股萬眾期待　教你3招部署抽螞蟻IPO
【螞蟻IPO】螞蟻集團6688每手50股盼人人有份？　專家：料可做到！
【螞蟻IPO】螞蟻集團6688每手50股盼人人有份？　專家：料可做到！
【薪酬調查】應屆畢業生入職月薪有多少？　8大行業入職月薪一覽
【薪酬調查】應屆畢業生入職月薪有多少？　8大行業入職月薪一覽
【螞蟻IPO】螞蟻集團6688招股入場費4040元　認購前不可不知5件事
【螞蟻IPO】螞蟻集團6688招股入場費4040元　認購前不可不知5件事
【樓市現象】投資者大蝕183萬也要沽加多利峯三房 原因估你唔到 代理：業主費事煩
【樓市現象】投資者大蝕183萬也要沽加多利峯三房 原因估你唔到 代理：業主費事煩
心急業主趕出貨　低市價一成放盤都未夠　再減價150萬
心急業主趕出貨　低市價一成放盤都未夠　再減價150萬