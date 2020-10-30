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【虛擬銀行】新興銀行私隱保障不足　報告揭35%受訪者缺乏信心

科技 13:25 2020/10/30

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工程與軟件開發解決方案提供商EPAM Systems進行調查並發表《EPAM Consumer Banking Report 2020》報告，訪問4,500名來自美國、英國、香港及新加坡的消費者，探討及研究消費者對銀行業轉型的態度和期望。

隨着金融科技（FinTech）發展迅速，香港銀行業正面臨翻天覆地的變化。但銀行作為歷史悠久的傳統行業，給予大眾印象根深柢固，難以一時一刻徹底改變消費者習慣，新興銀行（Neobank）要在市場起步甚至立足，也並非易事。

【金融科技】Z世代愛個人化投資平台　機械人投資顧問興起

【FinTech】疫情加速銀行業數碼化　SAS：業界增採用反洗錢方案

工程與軟件開發解決方案提供商EPAM Systems進行調查並發表《EPAM Consumer Banking Report 2020》報告，訪問4,500名來自美國、英國、香港及新加坡的消費者，探討及研究消費者對銀行業轉型的態度和期望。

EPAM Systems銀行與財富管理全球負責人Panos Archondakis接受本報訪問時直言，對調查結果頗為驚訝，「外界一直認為科技創新令全球各國都爭相發展FinTech，虛擬銀行的出現或動搖傳統銀行地位，但結果卻顯示，短期內虛擬銀行並不能代替傳統銀行，新興銀行也並非如想像中對傳統銀行有着莫大威脅。」報告揭示，目前有82%消費者依然對傳統銀行的服務感到滿意，只有4%的受訪者略有不滿；同時僅有3%的受訪者表示，自己正使用新興銀行作為唯一的銀行帳戶。

報告顯示，35%受訪者認為信任問題是阻攔他們轉用虛擬銀行的重要原因，Panos解釋，由於新登場的虛擬銀行沒有經營銀行的經驗，港人對新興商業模式的風險控制依然抱持謹慎態度，擔心虛擬銀行的網絡安全不足，以及私隱保障不足。

由渣打香港牽頭組成的虛擬銀行Mox Bank早前因出現技術問題，洩漏用戶資料。雖然Mox Bank事後指，已在後台流程中，加強驗證月結單的準確性，但依然引起外界對虛擬銀行私隱保障的質疑，Panos坦言：

這對香港虛擬銀行來說，絕對是一場災難！

Panos也指出，若Mox Bank要以數碼服務吸客，在處理客戶數據上必須更加小心，系統網絡保安設置不足，將嚴重影響業務發展。他多次強調，新興銀行目前不應只關注利潤及盈利，應先贏取客戶信任，證明其安全系統實力，否則只會成為發展阻礙。

尼爾森報告：本地消費者對虛擬銀行認知激增至93%

記者：曾曉汶

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