【反斗奇兵】新地8大商場設反斗奇兵裝置　PIXAR派對車港九新界巡遊

▲ 今次活動還設有「PIXAR歡樂放送派對車」。

假日將至，今個周末行山和在家煲劇之外，還有甚麽做？新鴻基地產（00016）旗下8大商場，包括東港城、上水廣場、PopWalk天晉滙、Mikiki、life@KCC、卓爾廣場、錦薈坊及寶怡商場，藉迪士尼與彼思《反斗奇兵》25週年，舉辦「PIXAR與你聖誕友約」。

今次活動還設有「PIXAR歡樂放送派對車」。由明日（31日）起至11月26日，在港九新界多地出沒（詳見下表）。第一場將在旺角砵蘭街，時間由下午2時至5時。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？ 網銷、零售折扣和你看（不斷更新）

【LINE FRIENDS結業】LINE FRIENDS新城市廣場店 營業至最後今日 apm東薈城希慎仍然有熊大

日期 時間 地點 10 月31 日 （星期六） 2：00pm – 5：00pm 旺角 砵蘭街 11 月1 日 （星期日） 1：00pm – 4：00pm 銅鑼灣 東角道 11 月6 日 （星期五） 12：00nn – 3：00pm 葵涌 葵昌路 11 月7 日 （星期六） 2：00pm – 5：00pm 上水 龍琛路 11 月8 日 （星期日） 1：00pm – 4：00pm 將軍澳 寶邑路 11 月10 日 （星期二） 5：00pm – 8：00pm 屯門 11 月11 日 （星期三） 5：00pm – 8：00pm 將軍澳 寶邑路 11 月12 日 （星期四） 12：00nn – 3：00pm 坑口 11 月13 日 （星期五） 12：00nn – 3：00pm

4：00pm – 7：00pm 觀塘 巧明街

九龍灣 牛頭角道 11 月14 日 （星期六） 2：00pm – 5：00pm 屯門 11 月15 日 （星期日） 12：00nn – 3：00pm 上水 龍琛路 11 月18 日 （星期三） 12：00nn – 3：00pm 葵涌 葵昌路 11 月19 日 （星期四） 5：00pm – 8：00pm 屯門 11 月21 日 （星期六） 3：00pm – 6：00pm 寶琳 11 月22 日 （星期日） 2：00pm – 5：00pm 九龍城 11 月26 日 （星期四） 12：00nn – 3：00pm 新蒲崗 景福街

PIXAR主角為慶祝《反斗奇兵》25週年，派發主題精品，包括動畫角色馬卡龍棒、派對禮品包及A4文件夾。另外，東港城、Mikiki及屯門卓爾廣場特設PIXAR期間主題限定店，多款獨家限定精品將於全港首度發售。

責任編輯：馬意文