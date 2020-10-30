【反斗奇兵】新地8大商場設反斗奇兵裝置　PIXAR派對車港九新界巡遊

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假日將至，今個周末行山和在家煲劇之外，還有甚麽做？新鴻基地產（00016）旗下8大商場，包括東港城、上水廣場、PopWalk天晉滙、Mikiki、life@KCC、卓爾廣場、錦薈坊及寶怡商場，藉迪士尼與彼思《反斗奇兵》25週年，舉辦「PIXAR與你聖誕友約」。
今次活動還設有「PIXAR歡樂放送派對車」。由明日（31日）起至11月26日，在港九新界多地出沒（詳見下表）。第一場將在旺角砵蘭街，時間由下午2時至5時。
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|日期
|時間
|地點
|10 月31 日 （星期六）
|2：00pm – 5：00pm
|旺角 砵蘭街
|11 月1 日 （星期日）
|1：00pm – 4：00pm
|銅鑼灣 東角道
|11 月6 日 （星期五）
|12：00nn – 3：00pm
|葵涌 葵昌路
|11 月7 日 （星期六）
|2：00pm – 5：00pm
|上水 龍琛路
|11 月8 日 （星期日）
|1：00pm – 4：00pm
|將軍澳 寶邑路
|11 月10 日 （星期二）
|5：00pm – 8：00pm
|屯門
|11 月11 日 （星期三）
|5：00pm – 8：00pm
|將軍澳 寶邑路
|11 月12 日 （星期四）
|12：00nn – 3：00pm
|坑口
|11 月13 日 （星期五）
|12：00nn – 3：00pm
4：00pm – 7：00pm
|觀塘 巧明街
九龍灣 牛頭角道
|11 月14 日 （星期六）
|2：00pm – 5：00pm
|屯門
|11 月15 日 （星期日）
|12：00nn – 3：00pm
|上水 龍琛路
|11 月18 日 （星期三）
|12：00nn – 3：00pm
|葵涌 葵昌路
|11 月19 日 （星期四）
|5：00pm – 8：00pm
|屯門
|11 月21 日 （星期六）
|3：00pm – 6：00pm
|寶琳
|11 月22 日 （星期日）
|2：00pm – 5：00pm
|九龍城
|11 月26 日 （星期四）
|12：00nn – 3：00pm
|新蒲崗 景福街
PIXAR主角為慶祝《反斗奇兵》25週年，派發主題精品，包括動畫角色馬卡龍棒、派對禮品包及A4文件夾。另外，東港城、Mikiki及屯門卓爾廣場特設PIXAR期間主題限定店，多款獨家限定精品將於全港首度發售。
責任編輯：馬意文