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【移民澳洲】申請者須承諾認同民主自由 違者或取消簽證

環球社會熱點 11:49 2020/10/30

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澳洲政府早前宣布延長香港畢業生和技術簽證5年，為香港人申請永久居留提供途徑，再度引起香港人對移民澳洲的關注。澳洲改革移民措施，要求申請臨時及永久居留簽證的人士，必須簽署更新版《澳洲價值觀聲明》，承諾身在澳洲時按澳洲價值觀行事，新聲明著重自由、尊重、平等和法治等價值。

澳洲署理移民部長杜吉（Alan Tudge）指，是次改革移民措施，是《澳洲價值觀聲明》自2007年推出以來最大的一次，以務求更好地反映自由、尊重、平等和法治等價值對澳洲的重要性。

臨時及永久居留簽證的人士，在申請時須表明他們已明白澳洲價值觀，承諾身在澳洲時按澳洲價值觀行事。

澳洲價值觀是指：尊重個人的自由和尊嚴、宗教自由、言論自由、結社自由；忠於法治、法律由民選議員決定、人人機會平等，無論性別、性傾向、年齡、殘疾、種族、國藉或民族；所有人認同的公正是：互相尊重、寬容、對有需要的人有同情心、人人機會平等，國家語言是英語，也是澳洲社會團結的重要元素。

澳洲SBS電視台引述有律師指，鑑於《澳洲價值觀聲明》是法律文件，若申請人被發現違反聲明內容，便有可能觸犯虛假陳述，嚴重者可被取消簽證。

責任編輯：林嘉莉

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