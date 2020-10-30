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【港股追蹤】比亞迪電子首三季純利升逾3倍　仍遭瑞信下調評級至「跑輸大市」

股樓投資 11:54 2020/10/30

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比亞迪電子(00285)昨日公布第三季業績，純利按年升3.2倍。不過，瑞信今日發表研究報告，指比亞迪電子提供今年全年收入指引，預期今年收入為700至750億元人民幣，純利為50至55億元人民幣，相等於第四季收入為180至230億元人民幣，純利為7億至12億元人民幣，相信第四季盈利主要來自原有業務，而口罩業務預期會下跌。

該行指，公司預期明年收入可達1,000億元人民幣，純利亦可錄按年增長，來自蘋果的收入佔整體的一半，公司目標蘋果產品的零件與組件可於2022年開始付運。

該行又指，小米(01810) 亦是公司的另一增長來源，預期明年初EMS產量可達每月700至800萬件，目標全年付運1億件，預期小米產品的毛利為2%，而華為為0至1%。

該行降2020至2022年盈利預測分別40%、15%及0%，反映收入及毛利下跌，目標價由34元降至33.6元，評級由「中性」降至「跑輸大市」。

 

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