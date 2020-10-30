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【第三輪防疫抗疫基金】體育處所資助計劃現接受申請　每所合資格處所可獲3萬元

商業 11:43 2020/10/30

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第三輪「防疫抗疫基金」下推出「體育處所資助計劃」，今日（10月30日）開始接受申請。（資料圖片）

第三輪「防疫抗疫基金」下推出「體育處所資助計劃」，為在《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）（《規例》）下被指令關閉的體育處所提供一筆過津貼，今日（10月30日）開始接受申請，截止申請日期為11月30日。

【防疫抗疫基金】第二輪美容院、按摩院及派對房間資助　10月23日起接受申請（附申請詳情）

【防疫抗疫基金】 健身中心資助計劃今日起接受申請　可獲一筆過50,000元

資助款額
每所合資格的體育處所可獲一筆過3萬元的資助。

申請資格
在香港擁有固定地址及獨立營運的處所，主要及實質業務為在該處所內提供室內或室外體育活動（註1），而該等活動須為相關體育總會或康樂及文化事務署（康文署）認可體育機構所推廣的活動；
於2020年7月29日前已開業營運，並已根據《規例》發出的關閉令在7月29日起關閉；及
該業務在遞交申請時仍在營運。

申請方法
計劃的申請資料已上載至民政事務局網頁（www.hab.gov.hk/tc/policy_responsibilities/fitness/aefspss.htm）。申請表格及指引可於該網頁下載。

政府又指，申請的審核工作會於申請期內同步展開，政府會因應申請人所提交的所有資料予以考慮。為免延誤審批，申請人須確保所提交資料的準確性。

【防疫抗疫基金】遊戲機中心＋麻將／天九牌照持有人　即日起可申請5萬元資助

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責任編輯：朱悅瀅

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