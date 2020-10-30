【小米1810】晉身全球第三大手機品牌 小米今升逾5%

市場研究機構Canalys發布第三季全球手機市場報告，小米（01810）的手機出貨量按年增45%至4,710萬部手機，其出貨量增長為5大品牌中最高，市佔率亦首度晉身全球第三。小米現價升5.5%至23元，成交29.5億元，今早最過曾升至23.1元。

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華為上季的出貨量則按年跌23%至5,170萬部，市佔率繼續排名第二。華為出貨減1,510萬部，小米出貨量則按年增1,460萬部，可見小米接收了大部分華為流失的市佔率。一如券商預期，小米成為華為禁令下最受惠的手機品牌。

Canalys 指，小米進取地增加生產目標，以爭取華為原有的份額，在歐洲市場中，小米的出貨量按年大增逾八成，而華為則跌25%。但小米仍需面對專注在東南亞、歐洲市場的Oppo、Vivo的挑戰。



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Canalys認為，雖然市場情況在第3季轉好，但歐洲正面對第二波疫情，各國重推封城措施，所以第三季市場轉好或只是短暫反彈。

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