【法國恐襲】馬克龍承諾打擊伊斯蘭極端主義 包括關清真寺

巴黎教師斬首血案發生不到兩周，法國再發生駭人血案，南部城市尼斯（Nice）有人持刀發動襲擊，造成3人死亡。疑兇是來自北非突尼西亞的21歲男子，10月初才抵達法國，但未有申請政治庇護。法國總統馬克龍的回應既嚴肅又挑釁，承諾打擊伊斯蘭極端主義，包括關閉清真寺及其他煽動暴力的組織。

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馬克龍（Emmanuel Macron）到案發現場視察，稱法國不會屈服於恐怖襲擊，呼籲國民堅定與團結。他指出，受到攻擊的是法國，3名同胞死亡；與此同時，法國駐沙特阿拉伯領事館遭襲。

馬克龍表示：

首先，我想表達國家對法國和其他地方天主教徒的支持......我們站在他們那邊，確保法國仍有宗教自由。

他又提到，在2016年，一名天主教神父在教堂內被2名男子襲擊。

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今次血案事發在尼斯市中心一間教堂，當地周四早上約9時，一名男子持刀襲擊平民，殺死2名婦女和1名男子；其中2人在教堂內被殺。警方趕到現場，制服及拘捕疑兇阿維薩維（Brahim Aouissaoui）。

法國當局稱，警察開槍打傷阿維薩維後，發現他身上沒有身份證明文件，僅攜帶意大利紅十字會的文件。阿維薩維9月底抵達意大利的蘭佩杜薩島（Lampedusa），當時他被安置於為疫情而設的隔離區，離開意大利領土後，於10月初抵達法國。

西西里島檢察官確認，阿維薩維於9月20日抵達蘭佩杜薩，然後在隔離船上停留了14天，10月9日轉到巴里斯（Bari）。由於大量突尼西亞入境意大利，意大利遣返的程序經常延誤。阿維薩維被要求7天內離開意大利，與很多人一樣，他選擇非法前往法國。

責任編輯：鄧燕君