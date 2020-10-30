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香港迪士尼：委任莫偉庭為新行政總裁　12月底生效

即市財經 11:32 2020/10/30

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於2009年至2012年間，莫偉庭為香港迪士尼的首席財務總監。

迪士尼樂園宣布委任莫偉庭（Michael Moriarty）出任香港迪士尼樂園度假區行政總裁，任期自今年12月27日起生效。莫偉庭將接任楊善妮（Stephanie Young），楊善妮則將會在12月擔任迪士尼樂園旗下的消費品、遊戲及出版業務總裁一職。

莫偉庭加入香港迪士尼前任職孩之寶公司，此前，他曾在華特迪士尼公司工作14年。於2009至2012年期間，莫偉庭為香港迪士尼的首席財務總監，負責度假區整體的財務管理、財務控制、企業聯盟、以及科技和數碼策略。

莫偉庭表示，很高興能重返香港迪士尼樂園度假區。香港迪士尼現時的發展令人興奮，有多個新項目正在進行中，標誌着迪士尼對香港及廣大市民的承諾，期望這個城市將繼續發展成為旅遊興旺的地方。

迪士尼樂園國際總裁及董事總經理艾書琳 （Jill Estorino） 認為，是次的委任正值香港迪士尼度假區慶祝15周年的大日子，莫偉庭豐富的財務管理、商業策略及營運的經驗，加上對香港市場的認識及在亞洲區的網絡，將有助度假區在推動香港旅遊業復蘇方面發揮正面的作用。

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