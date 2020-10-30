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【新股IPO】亞東集團1795周五招股　一手入場費3273元、集資最多1.62億

即市財經 11:25 2020/10/30

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亞東集團周五（30日）至下月6日招股。

紡織面料產品供應商亞東集團 （新上市編號：01795） 周五（30日）至11月6日招股，招股價介乎0.84元至1.08元，一手（3000股）入場費3273元。計劃發售1.5億股，90%國際配售，10%公開發售，集資最多1.62億元。預計下月18日掛牌。

公司稱，集資淨額約63.1%將用於升級和提升現有生產線及技術能力、約26.9%用於在江蘇省收購一間擁有生產廠房的公司，及約10%用作一般企業用途及營運資金。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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編輯：陳華

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