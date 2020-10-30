大馬前總理馬哈蒂爾語出驚人 稱穆斯林有權殺法國人

▲ 馬來西亞前總理馬哈蒂爾表示，穆斯林有權就過往的大屠殺事件感到憤怒及殺害數百萬法國人。

法國巴黎中學歷史老師遭當街斬首後，法國南部城市尼斯（Nice）再發生持刀襲擊案，導致3人死亡，據報疑兇曾高呼「真主偉大」。馬來西亞前總理馬哈蒂爾其後於社交媒體發文，指穆斯林有權就過往的大屠殺事件感到憤怒及殺害數百萬法國人，言論引起爭議。

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95歲的馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）周四（29日）於Twitter發文，提到巴黎一名曾於課堂展示有關穆斯林先知穆罕默德漫畫的老師，在街上遭斬首。馬哈蒂爾表示他不贊成是次襲擊，但認為言論自由不包括侮辱他人。

馬哈蒂爾稱法國人在他們的歷史進程中殺死了數百萬人，當中很多都是穆斯林，他表示：

穆斯林有權為過去的屠殺而憤怒，並殺死數百萬法國人。 （Muslims have a right to be angry and to kill millions of French people for the massacres of the past.）

馬哈蒂爾更抨擊法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）是非常原始的人（very primitive），未有展現出文明的一面。他指出法國政府未有教導人民尊重他人感受，將個別憤怒者的行為歸咎於所有穆斯林及其宗教信仰，因此穆斯林有權懲罰法國人。

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有不少阿拉伯國家指馬克龍不尊重宗教自由，早前發起杯葛法國貨的行動。馬哈蒂爾就表示，杯葛行動也無法彌補法國人多年來所犯下的錯誤。

Twitter其後指有關言論涉及美化暴力，違反社交平台的政策，已將帖文刪除。

責任編輯：鄭錦玲