大馬前總理馬哈蒂爾語出驚人 稱穆斯林有權殺法國人

法國巴黎中學歷史老師遭當街斬首後,法國南部城市尼斯(Nice)再發生持刀襲擊案,導致3人死亡,據報疑兇曾高呼「真主偉大」。馬來西亞前總理馬哈蒂爾其後於社交媒體發文,指穆斯林有權就過往的大屠殺事件感到憤怒及殺害數百萬法國人,言論引起爭議。

95歲的馬哈蒂爾(Mahathir Mohamad)周四(29日)於Twitter發文,提到巴黎一名曾於課堂展示有關穆斯林先知穆罕默德漫畫的老師,在街上遭斬首。馬哈蒂爾表示他不贊成是次襲擊,但認為言論自由不包括侮辱他人。

馬哈蒂爾稱法國人在他們的歷史進程中殺死了數百萬人,當中很多都是穆斯林,他表示:

穆斯林有權為過去的屠殺而憤怒,並殺死數百萬法國人。

(Muslims have a right to be angry and to kill millions of French people for the massacres of the past.)