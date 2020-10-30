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【美國大選】特朗普指拜登勢封城懲罰選民 令美國經濟大蕭條

環球社會熱點 11:33 2020/10/30

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【美國大選】特朗普指拜登勢封城懲罰選民 令美國經濟大蕭條

美國大選11月3日舉行，總統特朗普及民主黨候選人拜登均到關鍵搖擺州佛羅里達拉票，綜合主要民調，兩人在此州支持度差距僅約1.4百分點，爭持相當激烈。特朗普全力攻擊對手，指拜登當選後會再次封城，造成經濟蕭條，拜登反駁指特朗普已放棄處理疫情。

【美國大選】特朗普辜負鐵鏽帶 藍領選民願再給4年時間嗎？【下一頁】

【美國大選】搖擺州提前投票人數 不及民主黨預期【下一頁】

特朗普（Donald Trump）周四去到佛州第三大城市坦帕市（Tampa），出席造勢會，疫情下仍有數以千計支持者出席，大多無戴口罩，場面墟冚。特朗普大打經濟牌，談論自己的經濟政績，提到最新公布的美國第三季經濟增長33%，增幅刷新歷史紀錄。

談及疫情，特朗普表示，拜登的應對方式，是推出懲罰性的封鎖措施（punishing lockdowns），「他會鎖住你們」（He's going to lock you down），又稱若拜登當選將導致經濟蕭條，又稱自己永遠不會再次封城。

特朗普的佛州造勢會，疫情下仍有數以千計支持者出席，大多無戴口罩。

基於防疫考慮，來支持拜登的人士大多留在車上，嚴守社交距離及戴口罩。

拜登（Joe Biden）則在邁亞密一間大學舉行集會，情況截然不同，基於防疫考慮，與會者大多留在車上，嚴守社交距離及戴口罩。拜登攻擊特朗普的造勢會是超級傳播者（superspreader）活動，特朗普已放棄（given up）處理疫情，指美國疫情蔓延速度加快。

【美國大選】拜登弟拒回應醜聞 促記者「不要再煩我」【下一頁】

【美國大選】《紐約郵報》Twitter賬戶未解封 轟科技勒索權力超乎想像【下一頁】

拜登稱有需要推行全國口罩令，強調這不是政治口號（political statement），而是愛國的責任（patriotic duty），又稱當選後不會封城。針對特朗普在拉美裔選民的支持度有上升趨勢，拜登攻擊特朗普讚揚獨裁者，不會幫助改善古巴及委內瑞拉民主及人權。

佛羅里達州有29張選舉人票，是入主白宮必不可失，但民調顯示，二人的支持度差距很窄，綜合主要民調，拜登只領先1.4個百分點，形勢陷入膠着。

責任編輯：林建忠

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