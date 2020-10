【美國大選】特朗普指拜登勢封城懲罰選民 令美國經濟大肅條

▲ 特朗普的佛州造勢會,疫情下仍有數以千計支持者出席,大多無戴口罩。

美國大選11月3日舉行,總統特朗普及民主黨候選人拜登均到關鍵搖擺州佛羅里達拉票,綜合主要民調,兩人在此州支持度差距僅約1.4百分點,爭持相當激烈。特朗普全力攻擊對手,指拜登當選後會再次封城,造成經濟肅條,拜登反駁指特朗普已放棄處理疫情。

特朗普(Donald Trump)周四去到佛州第三大城市坦帕市(Tampa),出席造勢會,疫情下仍有數以千計支持者出席,大多無戴口罩,場面墟冚。特朗普大打經濟牌,談論自己的經濟政績,提到最新公布的美國第三季經濟增長33%,增幅刷新歷史紀錄。

談及疫情,特朗普表示,拜登的應對方式,是推出懲罰性的封鎖措施(punishing lockdowns),「他會鎖住你們」(He's going to lock you down),又稱若拜登當選將導致經濟肅條,又稱自己永遠不會再次封城。

拜登(Joe Biden)則在邁亞密一間大學舉行集會,情況截然不同,基於防疫考慮,與會者大多留在車上,嚴守社交距離及戴口罩。拜登攻擊特朗普的造勢會是超級傳播者(superspreader)活動,特朗普已放棄(given up)處理疫情,指美國疫情蔓延速度加快。

拜登稱有需要推行全國口罩令,強調這不是政治口號(political statement),而是愛國的責任(patriotic duty),又稱當選後不會封城。針對特朗普在拉美裔選民的支持度有上升趨勢,拜登攻擊特朗普讚揚獨裁者,不會幫助改善古巴及委內瑞拉民主及人權。

佛羅里達州有29張選舉人票,是入主白宮必不可失,但民調顯示,二人的支持度差距很窄,綜合主要民調,拜登只領先1.4個百分點,形勢陷入膠着。

責任編輯:林建忠

