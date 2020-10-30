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【網絡安全】FBI警告　黑客鎖定美國醫院展開大規模勒索活動

科技 11:48 2020/10/30

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CISA、FBI，以及美國衛生與公共服務部（HHS）日前聯手警告，網路罪犯正企圖對美國醫療資訊系統展開網絡攻擊，計畫鎖住美國醫院的系統並藉機勒索資料。

新冠肺炎疫情爆發，帶動遙距醫療應用，但同時令醫療系統成為網絡攻擊的目標。美國國土安全部旗下的網路安全暨基礎架構安全署（CISA）、美國聯邦調查局（FBI），以及美國衛生與公共服務部（HHS）日前聯手警告，網路罪犯正企圖對美國醫療資訊系統展開網絡攻擊，計畫鎖住美國醫院的系統並藉機勒索資料。

【美國大選】特朗普競選網站遭黑客攻擊　稱已掌握新冠肺炎相關內部信息

【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？

據美聯社報道指，FBI、CISA及衛生部早前發出聯合警示，強調已掌握可靠資訊，顯示美國醫院和醫療院正面臨益增的網路犯罪威脅。FBI指，黑客正利用「竊取資料並擾亂醫療服務」的攻擊來鎖定醫療單位。而本周已有至少5間美國醫院受害，未來可能會有數百間醫院遭殃。

紐約州聖羅倫斯郡醫療系統在本周二就披露，Canton-Potsdam、Massena及Gouverneur3間醫院遭勒索軟件攻擊，而負責，該醫療系統的資訊部門已立刻關閉所有系統的網路連結及受影響的網路，以避免惡意程式進一步擴散。據資料顯示，黑客植入的勒索軟件為Ryuk。

CISA、FBI與HHS的調查顯示，黑客是利用Trickbot惡意程式鎖定健康照護（HPH）領域。FBI建議醫療高層在決定其網路安全投資時，必須多留意勒索軟件攻擊、資料盜竊，以及摧毀醫療服務的後果。

同時FBI呼籲各大醫院要作好準備，包括定時修補作業系統漏洞、定期更換密碼、採用雙重認證、定時備份、設置防毒解決方案等。同時也應在不同的實體區域安全地存放備份資料，在遭到攻擊時能儘快恢復。

【網絡安全】美媒評選最佳防毒軟件　免費防毒軟件邊款最好？

責任編輯：曾曉汶

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