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【法國疫情】封城一個月前夕 民眾搶購廁紙、髮型屋外排長龍（多圖）

環球社會熱點 11:10 2020/10/30

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【法國疫情】封城一個月前夕 民眾搶購廁紙、髮型屋外排長龍

歐洲第二波疫情持續，其中法國疫情嚴峻。為減慢新冠肺炎傳播，法國周五起封城一個月，法國民眾於封城期間，要出示有效證明才可外出。在封城前夕，大批法國人搶購廁紙等必需品，髮型屋外排長龍。另外，亦有數以萬計的法國人逃離巴黎，造成大型交通擠塞。

法國周四單日新增47,637宗新冠肺炎確診個案，死亡個案亦增加235宗。

德法疫情惡化 宣布再封城一個月 【下一頁】

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）周三（28日）宣布封城一個月， 由周五（30日）起實施，預計起碼維持至12月1日。

民眾工作、求診、照顧親屬或購買必需品才可外出，而且要持有效證明。學校和工作場所會維持開放，酒吧、餐廳和並非出售必需品的商店則要關閉。任何違反封城令的人，會被罰款135歐元（約1,200港元）。

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封城在即，法國民眾重演3月搶購潮的情況，大批民眾爭相購入廁紙、意粉等必需品；亦有民眾在理髮店外面排隊，爭取在封城前剪最後一次頭髮。

另外，巴黎商業區的辦公室的員工，亦紛紛把他們的設備搬回家，為在家工作做準備。而打印機墨盒等工具的銷量亦急升。

責任編輯：林嘉莉

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