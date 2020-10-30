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【宏觀中國】國慶周成交量見新低　樓市政策令「金九銀十」遇冷

股樓投資 11:02 2020/10/30

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盡管在「三條紅綫」下，國內房企有加快推盤的壓力，但「金九銀十」的銷售情況未見大驚喜，其中國慶黃金周的重點10城市的日均銷售面積，跌至2015年以來最低。

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據諸葛找房的數據顯示，在2020年的國慶周期間，重點10城市新房銷售面積為72.9萬平方米，與去年國慶周微升1.6%。但由於今年國慶假期多出1日，從日均銷售面積角度，則同比下降11.1%至9.1萬平方米，創5年來國慶周的最低值。

分析指，由於房企在7、8月積極放盤，大量釋放了市場需求，其中自5月至8月全國房地產銷售面積和銷售額連續四個月錄得按年增長，單是8月的銷售額升幅達27%，銷售面積增13.7%，形成傳統的淡季不淡，削弱了9、10月的動力。

更重要是，樓市辣招也影響了國內房地產的市場氣氛。在9月全國房地產調控次數已達35次，多個城市加辣調控。隨着市況升溫，政策開始由7月轉向，深圳推出最嚴限購令，持續至9、10月，新辣招旨在抑制市場過熱。

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比如，9月杭州加強住房貸款審慎管理，完善住房限購政策，調整了無房家庭認定標準，加強對熱點商品住房項目的銷售管理。10月徐州亦要求加強商品住房土地精準供應，加強商品住房銷售價格備案管理等。

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記者：林衞

經濟 銷售 國慶 地產 中國

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