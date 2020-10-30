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【新股IPO】世茂服務平收無升跌、合景悠活虧損1810元　螞蟻集團抽乾新股市場？

即市財經 16:28 2020/10/30

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世茂服務、合景悠活首掛早段跌幅曾達一成或以上

正當螞蟻集團 （新上市編號：06688） 新股認購規模破紀錄，同期新股卻表現走樣。物管股為年內新股市場寵兒，但由內房分拆的合景悠活 （03913） 和世茂服務 （00873） 繼暗盤表現疲弱下，合景悠活、世茂服務今日首日掛牌，早市表現一度跌約一成，令每手投資者帳面虧逾1000元。

全城瘋搶螞蟻集團IPO凍資近5000億 滙豐借出1500億、券商破紀錄成績，詳情可見【下一頁】

世茂服務招股價16.6元，開市報15.8元，最低跌至15元，較招股價低9.6%、每手虧損1660元。不過，其後世茂服務從低位反彈，尾市抽高，收報16.6元，平招股價。

合景悠活招股價7.89元，今早低開開市報6.48元，跌幅不斷擴大，以全日最低位收市，收報6.08元，跌22.9%。不計手續費，每手虧損1810元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具 

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編輯﹕賴奕羚

香港股票 合景悠活（03913） 世茂服務（00873） IPO 物業管理股

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