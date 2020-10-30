【新股IPO】世茂服務、合景悠活首掛每手最多蝕千元　螞蟻集團抽乾新股市場？

▲ 世茂服務、合景悠活首掛早段跌幅曾達一成或以上

正當螞蟻集團 （新上市編號：06688） 新股認購規模破紀錄，同期新股卻表現走樣。物管股為年內新股市場寵兒，但由內房分拆的合景悠活 （03913） 和世茂服務 （00873） 繼暗盤表現疲弱下，合景悠活、世茂服務今日首日掛牌，早市表現一度跌約一成，令每手投資者帳面虧逾1000元。

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世茂服務招股價16.6元，開市報15.8元，最低跌至15元，較招股價低9.6%、每手虧損1660元，但11時後世茂服務從低位反彈，最新跌幅收窄至3.5%，暫報16.02元，每手帳面虧580元。

合景悠活招股價7.89元，今早低開開市報6.48元，最多跌21%、每手虧1690元，合景悠活最新跌13%，報6.85元，每手帳面仍虧1040元。

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編輯﹕賴奕羚