【新股IPO】「山寨周大福」周六福珠寶A股闖關失敗　中證監質疑收入真實性

▲ 周六福珠寶A股上市申請被否，被指官司纏身、收入真實性成疑。

被指山寨「周大福 （01929） 」的內地珠寶零售商周六福珠寶IPO申請遭否決。周六福申請A股上市排隊一年多，最終被中證監拒絕。審核意見指，周六福加盟模式下的收入真實性、多宗商標權糾紛是周六福闖關失敗的主要原因。

周六福珠寶易名後自稱香港品牌 被指山寨「周大福」

周六福珠寶一直飽受爭議。其原名為深圳市周六福珠寶有限公司，易名後便以「香港知名品牌」身份進軍內地市場，又因名字與香港珠寶品牌周大福相近，被指是山寨版周大福。

有內地媒體踢爆指，自稱香港品牌的周六福於2016年11月在香港開設第一間門店，當時請明星劉嘉玲為其站台。而2016年以前，從未在香港開過門店。

遭Chanel、Cartier等起訴官司纏身

實際上，周六福珠寶近年來一直官司纏身。其中，內地影視明星葛優2019年將周六福告上法庭，因周六福珠寶在官方微信公眾號發布的配圖文章中涉嫌未經原告授權許可，擅自使用其肖像圖片等事宜產生糾紛。

令有奢侈品牌Chanel 起訴其商標侵權，涉13家加盟商。 Cartier則 同樣起訴其商標侵權，涉及6家加盟商。

瘋狂開逾千家加盟店撐起4億業績

周六福珠寶近年業績高速增長，主要依賴大規模開設加盟店。 而加盟模式下的收入增長合理性與真實性、加盟商終端銷售現實情況等，在是次的審核中被質疑。

招股書披露， 2017年至2020年上半年，周六福珠寶營業收入分別為9.62億元（人民幣，下同）、16.79億元、22.69億元和8.35億元；同期淨利潤分別為1.4億元、3.03億元、4.14億元和1.72億元。

截至6月底止，周六福珠寶有加盟店3425家、直營店只有28家。 2017年至2020年上半年，周六福珠寶淨增加店數分別為489家、529家、665家、-21家。

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