【業主睇淡】頂層連天台800萬有找　可九成按揭　低市價成交再現？

近期多個新盤登場，且以貼市價推盤，搶去不少二手客源，部分業主為求盡快沽貨套現，只好減價賣樓，終致低市價成交湧現，就連市區上車指標屋苑淘大花園也見低市價成交，而大埔新峰花園的特色戶，更以低市價8%易手，成交價低於800萬元，可申請九成按揭。

市場消息指，新峰花園11座頂層連天台戶，實用面積626平方呎，原叫價830萬元放盤，其後減價55萬元，以775萬元易手，呎價12,380元。據悉，單位丟空一段時間，故業主願意平價轉讓。

心急業主趕出貨 低市價一成放盤都未夠 再減價150萬【下一頁】

此外，香港置業陳銘銳稱，九龍灣淘大花園D座中高層7室，兩房間隔，實用面積375平方呎，原叫價630萬元放盤，終以600萬元成交，實用呎價約1.6萬元，低市價約5%。

將軍澳大型屋苑也有低市價成交，香港置業唐荣花說，新都城三期4座高層D室，實用面積470平方呎，原叫價790萬元放盤，終以755萬元易手，實用呎價16,064元，低市價約3%。

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