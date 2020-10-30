  • 26°C
香港時間 : 20201030日 (五) 11:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒大股價】恒大股價彈近7%　日前斥逾1300萬元回購

即市財經 10:49 2020/10/30

分享：

【恒大股價】恒大股價彈近7%　日前斥逾1300萬元回購

中國恒大 （03333） 昨日年內首次回購公司股份。受消息刺激，公司股價現升6.8%，報15.7元，成交額3.3億元。恒大此前公布，於昨日（29日）在聯交所回購90萬股，每股回購價介乎14.7元至14.78元，涉資1,326.05萬元，佔公司已發行股份0.0069%。

此前屢傳出財困的恒大資金壓力似舒緩，除了日前回購，公司較早前公告，已於10月23日贖回本金總額為15.65億美元（121億港元）境外優先債。有關票據由恒大旗下的景程有限公司發行，年息為11厘。恒大表示，目前已無任何未償還2020年到期的票據。

相關文章：

【恒大騰訊持股】恒騰網絡斥72億全資收購中國影視公司　股價曾彈最多27%

【恒大債務】恒大提前償付逾15億美元境外優先債 今年到期票據悉數還清

【恒大債務】螞蟻招股前恒大「撲水」　傳與銀行洽談114億優先抵押貸款

 

強積金回報表現不理想？專家助你整合MPF戶口及管理資產

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看

編輯：吳敏芳

香港股票 中國恒大（03333） 回購 恒大

上一篇文章

【新股IPO】周六福珠寶A股闖關失敗　官司纏身、靠加盟店撐起業績

下一篇文章

【Starbucks】星巴克上季盈利大跌一半　料中國市場新年度增長可達3成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【螞蟻IPO上市】螞蟻集團IPO或逾百萬人認購、人人有份機會高？　投資界料6688認購人數勁過工行、農夫山泉
【螞蟻IPO上市】螞蟻集團IPO或逾百萬人認購、人人有份機會高？　投資界料6688認購人數勁過工行、農夫山泉
【螞蟻IPO孖展】全城瘋搶螞蟻集團IPO　今截孖展錄4728億超購140倍　滙豐借出約1500億（不斷更新）
【螞蟻IPO孖展】全城瘋搶螞蟻集團IPO　今截孖展錄4728億超購140倍　滙豐借出約1500億（不斷更新）
【開市9點半】驚搶唔到螞蟻新股？專家教奇招：博3手iBond回報或更高
【開市9點半】驚搶唔到螞蟻新股？專家教奇招：博3手iBond回報或更高
【螞蟻上市】螞蟻集團對比PayPal不算貴？投資界：料可升逾4成
【螞蟻上市】螞蟻集團對比PayPal不算貴？投資界：料可升逾4成
【螞蟻IPO上市】螞蟻集團6688認購攻略　投資界：料抽50手中一手
【螞蟻IPO上市】螞蟻集團6688認購攻略　投資界：料抽50手中一手
【百佳抽獎】百佳3200萬「誠心賞你」抽獎今公布抽獎結果　首批得獎者逾10萬個
【百佳抽獎】百佳3200萬「誠心賞你」抽獎今公布抽獎結果　首批得獎者逾10萬個