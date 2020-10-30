▲ 【恒大股價】恒大股價彈近7% 日前斥逾1300萬元回購

中國恒大 （03333） 昨日年內首次回購公司股份。受消息刺激，公司股價現升6.8%，報15.7元，成交額3.3億元。恒大此前公布，於昨日（29日）在聯交所回購90萬股，每股回購價介乎14.7元至14.78元，涉資1,326.05萬元，佔公司已發行股份0.0069%。

此前屢傳出財困的恒大資金壓力似舒緩，除了日前回購，公司較早前公告，已於10月23日贖回本金總額為15.65億美元（121億港元）境外優先債。有關票據由恒大旗下的景程有限公司發行，年息為11厘。恒大表示，目前已無任何未償還2020年到期的票據。

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編輯：吳敏芳