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比亞迪上季績優高見163元 巴菲特入股12年勁賺逾300億元

股樓投資 11:50 2020/10/30

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電池及電動車生產商比亞迪(01211)公布季績，受惠汽車和手機組裝訂單大增，集團第三季純利17.5億元人民幣，增13.6倍，營業額445.2億元人民幣，漲40％。另外，該股預期今年全年純利介乎42億至46億元人民幣，較去年同期增1.6至1.8倍。比亞迪今早股價踩油再創新高，高見163.1元。截至11時報161.8元升3.3%。

【騰訊700 】螞蟻上市刺激微信支付價值 麥格理上調騰訊目標價至815元   詳情請看[下一頁]

【港股追蹤】傳電盈分拆Viu於美國上市 擬集資2億美元  詳情請看 [下一頁]

比亞迪大升，股神巴菲特固然是最大赢家。在拍檔芒格的推薦下，巴菲特在2008年以每股8元買入2.25億股比亞迪。曾在2009年升抵87元後，比亞迪在2012年一度下跌至12元。然而根據比亞迪最新披露，股神至今未有減持股份。以163元計，股神在比亞迪持股總值366億元，以當年投入金額18億元計，持股12年為其帶來約350億元回報。繼入股可口可樂和富國銀行後，再次向世人示範成功的長期持股策略。

巴菲特曾表示，看好內地電動車發展。比亞迪今年加入口罩生產，巴菲特曾親自戴上其產品以示支持。

 

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撰文 : 李尚毅

巴菲特 比亞迪股份（01211） 經濟

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