【iBond 2020】滙豐、中銀：iBond認購金額已超2016年總額（第二版）

▲ 【iBond 2020】中銀：該行iBond認購金額已超2016年

螞蟻集團 （新上市編號：06688） IPO招股進入倒數階段， 公開發售部分今日中午截止，散戶焦點料放回認購通脹掛鈎債券（iBond） 身上。繼中銀香港 （02388） 後，滙豐下午亦宣布，仍然接受認購的新一批iBond認購金額，已突破2016年經該行認購的總金額，反應非常踴躍。

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滙豐發言人表示，市場對新一批iBond的認購反應非常踴躍，截至10月30日，經滙豐申請認購iBond的金額已超越2016年全期所錄得的總額，大部分申請均經由數碼渠道進行。此外，申請貸款認購iBond 的客戶，平均認購數目為其他客戶的3倍，反映市場對認購iBond貸款需求十分殷切。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，雖然iBond 的認購期目前只過了一半，截至昨日（10月29日），經中銀認購iBond的金額已突破2016年本行總認購金額水平，預計最終iBond認購總金額將錄得理想增幅。他續指，今次新增手機銀行認購，帶動電子渠道佔比亦較2016年顯著上升，逾7成客戶透過有關渠道認購。

恒生 （00011） 及滙豐兩間大行此前均指認購反應熱烈，其中滙豐指透過該行認購iBond的總額已高於2016年同期。

2016年iBond獲約50.8萬市民認購，申購金額超過225億元，其中37.9萬份申請經配售銀行認購，涉及金額達184.2億元。

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