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【iBond 2020】中銀：該行iBond認購金額已超2016年

即市財經 10:34 2020/10/30

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【iBond 2020】中銀：該行iBond認購金額已超2016年

螞蟻集團 （新上市編號：06688） IPO招股進入倒數階段， 公開發售部分今日中午截止，散戶焦點料放回認購通脹掛鈎債券（iBond） 身上。繼滙豐後，中銀香港 （02388） 亦宣布，iBond認購金額已突破該行2016年總認購金額。

銀行、券商認購iBond優惠一覽

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中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，雖然iBond 的認購期目前只過了一半，截至昨日（10月29日），經中銀認購iBond的金額已突破2016年本行總認購金額水平，預計最終iBond認購總金額將錄得理想增幅。他續指，今次新增手機銀行認購，帶動電子渠道佔比亦較2016年顯著上升，逾7成客戶透過有關渠道認購。

恒生 （00011） 及滙豐兩間大行此前均指認購反應熱烈，其中滙豐指透過該行認購iBond的總額已高於2016年同期。

2016年iBond獲約50.8萬市民認購，申購金額超過225億元，其中37.9萬份申請經配售銀行認購，涉及金額達184.2億元。

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