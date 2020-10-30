【小米股價】小米上季全球及中國手機出貨大增　完美吞華為市場佔有率（第二版）

▲ 小米智能手機出貨量首次進佔全球第三

市場研究機構Canalys 發布全球手機市場第三季報告，小米 （01810） 手機出貨量按年增長45%至4,710萬部手機，小米出貨量增長為5大品牌最高，市佔率首度進入三甲。另一內地智能手機供應商華為，上季出貨量按年大減23%至5,170萬部，續排第二。小米出貨量按年增1,460萬部，華為出貨則減1,510萬部，小米幾乎取代華為所有失去的市佔率，印證券商對小米成為華為禁令下最受惠手機品牌的預期。

小米今早股價升逾半成，午後大市急瀉，小米升幅收窄，收報22元，升0.9%。

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Canalys 指出，第三季全球智能手機出貨量共3.48億部，按年僅升1%，但按季回升22%，5大品牌中，三星、小米和Vivo都錄得按年增長，除華為出貨大跌後，蘋果未有以往在9月發布新一代iPhone，出貨量也錄按年跌幅。

品牌 第三季出貨量（按年變幅） 市佔率（按年變幅） 三星 8,020萬（+2%） 23.0% （+0.6百分點） 華為 5,170萬（-23%） 14.9%（-4.1百分點） 小米 4,710萬（+45%） 13.5%（+4.3百分點） 蘋果 4,320萬（-1%） 12.4%（+0.1百分點） Vivo 3,180萬（+6%） 9.1%（+0.6百分點）

Canalys指出，小米進取地增加生產目標，取得華為原有的出貨量份額，在歐洲市場尤期為明顯，小米在歐洲出貨量按年大增88%，而華為則跌25%。不過，Canalys 認為小米仍面對Oppo、Vivo挑戰，特別是兩個內地品牌都加強投放資源在東南亞、歐洲市場。

雖然第三季智能手機市場回暖，但Canalys指出，歐洲疫情轉差，多國重推封城措施，第二波疫情也限制政府刺激經濟的力度，第三季智能手機市場或只是短暫反彈。

中國市場季內唯一錄得增長的廠商

該機構同時發布中國智能手機市場第三季報告，季內，中國智能手機市場出貨8,300萬台，按季下滑8%，按年下滑15%。而小米成為季內唯一錄得增長的廠商，按年增長19%，出貨量達1,050萬台。

Canalys認為指，小米今年推出了包括小米10至尊紀念版在內的旗艦新品，手機產品結構趨於完善，ASP不斷提升，在中國與國際市場都實現逆勢增長。

（第二版新增中國市場第三季報告）

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記者：麥德銘