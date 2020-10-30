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【iPhone 12】iPhone 12 Pro需求旺盛　蘋果將增LiDAR雷達晶片訂單

科技 10:21 2020/10/30

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鑑於iPhone 12 Pro需求增加，外媒指蘋果將增加iPhone 12 Pro所搭載的激光雷達掃描儀LiDAR的VCSEL晶片訂單。

蘋果日前推出首部5G旗艦手機iPhone 12系列。多份研究報告顯示，iPhone 12 Pro需求旺盛，各地區等待交貨的時間都相當長。鑑於iPhone 12 Pro需求增加，外媒指蘋果將增加iPhone 12 Pro所搭載的激光雷達掃描儀LiDAR的VCSEL晶片訂單。

【iPhone 12】iPhone 12 Pro內置「LiDAR」新功能　可即時量度身高

【iPhone 12】拆解iPhone12、iPhone12 Pro內部零件　屏幕及電池可互換

天風國際證券分析師郭明錤日前提出，因Apple核心粉絲初期偏好高端機型、受益於中國強勁需求，以及即將來臨的歐美市場旺季需求，iPhone 12 Pro預購優於預期。DigiTimes報道引述台灣供應鏈製造商指，為增加iPhone 12 Pro存貨，蘋果近日已正增加激光雷達掃描儀LiDAR的VCSEL晶片訂單。

事實上，iPhone 12 Pro的受歡迎程度讓蘋果措手不及，蘋果原認為入門級6.1吋機款需求更高，因此僅為價格更親民的iPhone 12準備更多庫存。

報道提到，負責iPhone 12 Pro VCSEL晶片生產的砷化鎵晶圓代工廠Win Semiconductor也表示，由於需求強勁，相信其2020年第四季度的業務前景將比上一季度更加樂觀。供應鏈廠商也認為，在下月13日iPhone 12 Pro Max出貨後，VCSEL晶片及Face ID 3D傳感器的需求將持續一段時間。

【iPhone 12】iPhone 12 Pro 炒價一度高見10300元　即賣賺千多元　先達勇哥：疫情影響市面缺貨

【iPhone系列影相比拼】降價iPhone 11定iPhone 12？比拼人像＋夜攝效果

責任編輯：曾曉汶

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