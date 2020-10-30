  • 26°C
香港時間 : 20201030日 (五) 11:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Starbucks】星巴克上季盈利大跌一半　料中國市場新年度增長可達3成

即市財經 10:36 2020/10/30

分享：

截至季尾為止，全球分店數量為32,660間。現時星巴克在美國和中國分別有15,337間和4,706間分店，佔全球總分店數量61%。

連鎖咖啡店星巴克Starbucks （美﹕SBUX）公布截至九月底第四財季業績，Starbucks 上季收入為62億美元 （下同），利潤為3.926億元，按年跌51.1%。每股盈利為0.33美元，按年跌50.7%，優於市場預期。星巴克行政總裁Kevin Johnson稱，中國、美國市場復甦較預期理想，料中國市場明年銷售增長約3成，新財年料淨增1100間新店，中國市場佔逾一半。

Starbucks 表示，受疫情影響，集團上季縮短店舖營業時間，臨時關閉部分分店，客流量減少，以致收入下跌。銷售方面，上季全球同店銷售額按年跌9%，交易量跌23%，但平均每張訂單收入升17%，反映更多用戶使用應用程式「先下單、後取貨」，美國市場同店銷售額跌9%，中國市場則跌3%。

季內Starbucks 新開張480間新店，按年增長升4%。截至季尾為止，全球分店數量為32,660間。現時Starbucks 在美國和中國分別有15,337間和4,706間分店，佔全球總分店數量61%。

在非通用會計原則下，Starbucks 預計在2021年第一財季，全球同店銷售額將升18%至23%，預料中國地區分店增幅最大，同店銷售額有望升27%至32%。在下個財季，集團計劃將在中國新增約600間分店至超過4700間。

相關文章﹕

【李嘉誠有份】維港投資Impossible Foods在港星巴克推新產品　暫未擬上市

星巴克永久關閉400店　單季虧損248億港元

星巴克上季盈利跌47% 中國分店幾乎全綫復市

 

【懶人福音】BCT助你整合MPF帳戶，立即申請賺基金單位回贈

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

編輯﹕賴奕羚

美股 星巴克（Starbucks，美：SBUX） 業績公布 星巴克 美國 咖啡

上一篇文章

【恒大股價】恒大股價彈近7%　日前斥逾1300萬元回購

下一篇文章

【iBond 2020】中銀：該行iBond認購金額已超2016年
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【螞蟻IPO上市】螞蟻集團IPO或逾百萬人認購、人人有份機會高？　投資界料6688認購人數勁過工行、農夫山泉
【螞蟻IPO上市】螞蟻集團IPO或逾百萬人認購、人人有份機會高？　投資界料6688認購人數勁過工行、農夫山泉
【螞蟻IPO孖展】全城瘋搶螞蟻集團IPO　今截孖展錄4728億超購140倍　滙豐借出約1500億（不斷更新）
【螞蟻IPO孖展】全城瘋搶螞蟻集團IPO　今截孖展錄4728億超購140倍　滙豐借出約1500億（不斷更新）
【開市9點半】驚搶唔到螞蟻新股？專家教奇招：博3手iBond回報或更高
【開市9點半】驚搶唔到螞蟻新股？專家教奇招：博3手iBond回報或更高
【螞蟻上市】螞蟻集團對比PayPal不算貴？投資界：料可升逾4成
【螞蟻上市】螞蟻集團對比PayPal不算貴？投資界：料可升逾4成
【螞蟻IPO上市】螞蟻集團6688認購攻略　投資界：料抽50手中一手
【螞蟻IPO上市】螞蟻集團6688認購攻略　投資界：料抽50手中一手
【百佳抽獎】百佳3200萬「誠心賞你」抽獎今公布抽獎結果　首批得獎者逾10萬個
【百佳抽獎】百佳3200萬「誠心賞你」抽獎今公布抽獎結果　首批得獎者逾10萬個