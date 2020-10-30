【Starbucks】星巴克上季盈利大跌一半　料中國市場新年度增長可達3成

▲ 截至季尾為止，全球分店數量為32,660間。現時星巴克在美國和中國分別有15,337間和4,706間分店，佔全球總分店數量61%。

連鎖咖啡店星巴克Starbucks （美﹕SBUX）公布截至九月底第四財季業績，Starbucks 上季收入為62億美元 （下同），利潤為3.926億元，按年跌51.1%。每股盈利為0.33美元，按年跌50.7%，優於市場預期。星巴克行政總裁Kevin Johnson稱，中國、美國市場復甦較預期理想，料中國市場明年銷售增長約3成，新財年料淨增1100間新店，中國市場佔逾一半。

Starbucks 表示，受疫情影響，集團上季縮短店舖營業時間，臨時關閉部分分店，客流量減少，以致收入下跌。銷售方面，上季全球同店銷售額按年跌9%，交易量跌23%，但平均每張訂單收入升17%，反映更多用戶使用應用程式「先下單、後取貨」，美國市場同店銷售額跌9%，中國市場則跌3%。

季內Starbucks 新開張480間新店，按年增長升4%。截至季尾為止，全球分店數量為32,660間。現時Starbucks 在美國和中國分別有15,337間和4,706間分店，佔全球總分店數量61%。

在非通用會計原則下，Starbucks 預計在2021年第一財季，全球同店銷售額將升18%至23%，預料中國地區分店增幅最大，同店銷售額有望升27%至32%。在下個財季，集團計劃將在中國新增約600間分店至超過4700間。

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編輯﹕賴奕羚