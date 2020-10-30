【萬聖節】萬聖節有咩做？　Staycation+餐飲優惠任你揀（附優惠一覽）

▲ 香港黃金海岸酒店推出萬聖節住宿計劃。

萬聖節將至，今年在疫情下難有以往大型聚集慶祝活動。但明日便是萬聖節，今年萬聖節如何慶祝？其實本地有酒店和餐廳推出萬聖節限定的住宿和餐飲優惠，小編整理下列萬聖節優惠：

1. 香港黃金海岸酒店

酒店推出萬聖節住宿計劃，特別準備萬聖節特別版口罩及萬聖節帽子，為住客設計萬聖節特色裝扮。小朋友入住更會獲贈迎賓禮品，以及可以參與主題尋寶遊戲。每晚房價由1,088元起，包括豪華海景客房住宿一晚、2位成人及1位小童早餐，及免費享用房內迷你酒吧等。

小編在酒店官網發現，現時萬聖節住宿計劃仍然有房間可以預訂。不過，每晚需要1,588元。

2. 香港康得思酒店

酒店有兩款萬聖節優惠。1）萬聖節下午茶自助餐住宿套餐，售價由1,388元起，套餐包括家庭客房住宿一晚，連兩位成人及最多兩位小童，可享用萬聖節下午茶自助餐，以及參與免費萬聖節主題活動。2）萬聖節藍月之夜酒店住宿套餐，售價由1,088元起，包括高級客房住宿一晚，連兩位成人The Garage Bar萬聖節藍月之夜門票，席間無限量享用小食及自選兩杯指定美酒。

【Staycation優惠】Expedia 11月推出有獎遊戲 預先睇22間酒店免費Staycation

【Staycation優惠】Klook十月最後限時優惠 Staycation最平一人每晚497.5元（附優惠一覽）

除此之外，有餐廳亦推出萬聖節活動和優惠。

1. 龍蝦吧餐廳

其舉行「墨西哥亡靈節之夜」，場地會設置萬壽菊變成亡靈節祭壇。現場有化妝師為客人化萬聖節妝容。活動由晚上十點至凌晨，客人可享用兩小時無限飲Veuve Clicquot法國凱歌皇牌香檳，及Don Julio主題雞尾酒一杯。

2. 李好味

其與友手工啤酒合作，舉辦萬聖節優惠活動。凡購買指定手工啤酒，即可參加萬聖節抽奬，獎品包括：李好味「雞全部都係雞」、友手工啤酒、啤酒杯、T恤等。而在10月31日還推出特別晚市套餐（398元/位），包括指定招牌菜式、友手工啤酒買一送一等。

【疫市營商】每月錄近4億瀏覽量 OpenRice加速數碼轉型擁抱外賣商機

【MOS Burger外賣新包裝】MOS Burger推Waku Waku漢堡套餐 58元嘆齊薯條雞塊汽水

責任編輯：馬意文