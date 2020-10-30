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【MOS Burger外賣新包裝】MOS Burger推Waku Waku漢堡套餐　58元嘆齊薯條雞塊汽水

商業 12:00 2020/10/30

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全線MOS Burger及MOS Cafe推出全新「Waku Waku 漢堡套餐」（售價58元）。

MOS Burger由11月6日起，將於全線MOS Burger及MOS Cafe推出全新「Waku Waku 漢堡套餐」（售價58元）。「Waku Waku」在日文中形容「心動」的狀態，而今次MOS Burger改變以往主打清新口味的風格，加入烤至微焦的蕃茄和炸洋蔥。

新款漢堡配以3款不同醬汁，以供客人配搭不同口味，分別為和牛甘味醬（Sweet Sauce）、和牛燴醬（Demi-glace Sauce）及和牛咖哩醬（Curry Sauce）。套餐同時提供厚切薯條和摩斯雞塊，有別於以往二擇其一，並且有一杯汽水。外賣套餐更會採用全新紙盒包裝。

【品牌聯乘】品牌聯乘作用大？　3點盡顯合作優勢

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）

11月4日辦快閃活動　獎品限量15個會籍
另外，MOS Burger一年一度的VIP會員招募計劃，將於11月3日至12月31日舉行。而於11月4日至11月10日期間，MOS Burger Facebook會舉行粉絲專頁快閃活動，粉絲只要完成簡單步驟，即有機會免費贏取Gold VIP及VIP會籍，名額共15個。

責任編輯：馬意文

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