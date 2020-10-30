【港股市況】恒生指數低開50點　小米股價逆市升半成（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

【10︰17】美股反彈，美國第三季GDP數據理想，加上憧憬龍頭科技股業績理想，道指升139點。美股期貨於亞洲時段跌逾100點，恒生指數開報24535點，大市跌50點。比亞迪 （01211） 績後再升2%，滙豐 （00005） 反彈0.6%，美團 （03690） 、騰訊 （00700） 分別回吐0.8%及1.3%。

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即市走勢︰

【10︰39】中芯國際 （00981） 升半成，高見23.2元，成交9.6億元。

【10︰28】國泰 （00293） 逆市靠穩，升0.2%。據報國泰航空多數飛行員及空中乘務員選擇同意永久減薪。

【10︰24】思摩爾 （06969） 續升逾4%，高見43.6元。

【10︰17】福耀玻璃 （03606） 升一成，破頂高見33.15元。福耀玻璃首三季純利約為17.23億元人民幣，按年跌26.6%。

【10︰13】中石油 （00857） 逆市升1.8%，高見2.24元。中石油第三季成功扭虧，純利按年增353.6%至400.5億元人民幣，較前兩季明顯改善。

【油股業績】中石油第三季扭虧淨賺400億元 單位油氣操作成本減一成

【10︰09】滙豐 （00005） 轉跌近0.5%，報32.15元。

【10︰03】港股暫於24500點及50天綫 （24535） 水平爭持，恒生指數跌約80點，報24505點。

【09︰56】比亞迪電子 （00285） 績後跌逾5%，低見33.75元；比亞迪 （01211） 高開後一度倒跌，最新升0.8%，報157.9元。

比亞迪電子績後跌近半成 首三季純利按年升3.2倍

【09︰49】重磅藍籌股普遍偏軟，中移動 （00941） 跌1.1%；港交所 （00388） 跌1.3%；友邦 （01299） 跌0.1%、騰訊 （00700） 跌0.6%；滙豐 （00005） 則逆市升0.3%。

【09︰42】中國恒大 （03333） 股價升逾6%，高見15.86元，恒大昨日回購90萬股股票。

【09︰40】小米 （01810） 升幅擴大至半成，高見23元，成交6.9億元。

【09︰39】大市開市後曾跌逾百點，恒生指數最新報24523點，跌63點。

【09︰35】小米 （01810） 逆市造好，股價升逾3%，高見22.75元。

【09︰33】舜宇 （02382） 、瑞聲 （02018） 手機孖寶分別跌逾1%。蘋果（美︰AAPL）大中華區業績差，以及iPhone銷售遜預期，令投資者失望。業績公布後，蘋果股價盤後時段急挫5%。

【Apple業績】蘋果大中華銷售急跌29% iPhone銷售遜預期

【09︰29】萬科 （02202） 升1.5%，開報24.1元。萬科第三季收入為951億元人民幣，按年升12.47%；純利73.55億元人民幣，按年升14.94%；每股盈利為0.633元人民幣。

【內房業績】萬科第三季多賺12% 合同銷售金額按年升三成

【09︰27】復星醫藥 （02196） 績後升3.4%，開報33.3元。復星醫藥首三季度收入為221億元人民幣，按年升4.12%；淨利潤為24.8億元人民幣，按年升20.12%；扣除非經常損益後的淨利潤為20.6億元人民幣，按年升19.6%；每股盈利0.97元人民幣。

【業績】復星醫藥首三季多賺逾兩成 子公司Gland Pharma擬於印度上市

【09︰26】今日共有2隻新股首日掛牌，股價齊齊潛水低開，世茂服務 （00873） 開報15.8元，較招股價低4.8%；合景悠活 （03913） 開報6.48元，低招股價17.9%。

【09︰23】美高梅中國 （02282） 績後升0.4%，報9.75元；澳博 （00880） 績後跌1.2%，報8.06元。

【賭股業績】澳博續虧損 第三季蝕10.3億元

【09︰22】恒指開報24535點，跌50點。比亞迪 （01211） 績後再升2%，滙豐 （00005） 反彈0.6%，美團 （03690） 、騰訊 （00700） 分別回吐0.8%及1.3%。

【車股業績】比亞迪第三季純利大增13.6倍 料全年多賺1.8倍

【09︰16】人民幣中間價報6.7232，上調28點子。

【09︰12】恒指11月期指開報24326點，跌165點或近0.7%。

【09︰06】人行開展1000億元人民幣逆回購操作，因有700億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放300億元人民幣。

【08︰58】恒指黑期跌幅擴至近210點。

【08︰31】恒指黑期跌167點，報24397點；道指期貨跌151點，報26406點。

【08︰00】美高梅中國 （02282） 第三季收益淨額按年減少94%至4700萬美元，經調整物業EBITDAR虧損為9600萬美元，而去年同期經調整物業EBITDAR則為1.84億美元。

【美高梅業績】美高梅中國第三季度收益淨額按年減少94%

【08︰00】萬國數據 （09698） （美：GDS）每股80.88元定價，香港公開發售部分共錄得3.8萬人認購，超額認購5.42倍，1手中籤率80%，抽4手（400股）穩中1手。

【新股IPO】萬國數據9698超額認購5倍 1手中籤率80%（附分配結果）

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報32.79元，升0.49元或1.5%；騰訊 （00700） ADR折合報608.77元，升3.77元或0.6%。

【07︰30】美股反彈，美國第三季GDP數據理想，加上憧憬龍頭科技股業績理想，道指曾升371點，收報26659點，升139點或0.52%；標指收報3310點，升39點或1.19%；納指收報11185點，升180點或1.64%。

港股ADR收報24610點，升23點或0.1%。恒指夜期升64點，收報24555點，低水32點。

道指反彈139點港股ADR升23點 油價跌逾3%

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責任編輯︰梁浩碩