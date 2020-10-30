【港股市況】恒指黑期跌167點　道指期貨跌151點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股反彈，美國第三季GDP數據理想，加上憧憬龍頭科技股業績理想，道指升139點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數料高開約23點，恒指料開報24610點。不過，美股期貨於亞洲時段跌逾100點，或影響大市表現。

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焦點新聞︰

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即市走勢︰

【09︰06】人行開展1000億元人民幣逆回購操作，因有700億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放300億元人民幣。

【08︰58】恒指黑期跌幅擴至近210點。

【08︰31】恒指黑期跌167點，報24397點；道指期貨跌151點，報26406點。

【08︰00】美高梅中國 （02282） 第三季收益淨額按年減少94%至4700萬美元，經調整物業EBITDAR虧損為9600萬美元，而去年同期經調整物業EBITDAR則為1.84億美元。

【美高梅業績】美高梅中國第三季度收益淨額按年減少94%

【08︰00】萬國數據 （09698） （美：GDS）每股80.88元定價，香港公開發售部分共錄得3.8萬人認購，超額認購5.42倍，1手中籤率80%，抽4手（400股）穩中1手。

【新股IPO】萬國數據9698超額認購5倍 1手中籤率80%（附分配結果）

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報32.79元，升0.49元或1.5%；騰訊 （00700） ADR折合報608.77元，升3.77元或0.6%。

【07︰30】美股反彈，美國第三季GDP數據理想，加上憧憬龍頭科技股業績理想，道指曾升371點，收報26659點，升139點或0.52%；標指收報3310點，升39點或1.19%；納指收報11185點，升180點或1.64%。

港股ADR收報24610點，升23點或0.1%。恒指夜期升64點，收報24555點，低水32點。

道指反彈139點港股ADR升23點 油價跌逾3%

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責任編輯︰梁浩碩