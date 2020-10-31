【恒指夜期+ADR】滙豐ADR反彈1% 騰訊阿里ADR穩　恒指夜期跌18點高水32點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

夜期退守24000關，不過，騰訊（00700）ADR及阿里巴巴（09988）靠穩，滙豐ADR更上揚，反映港股走勢喘穩，但仍要觀望美股走勢，道指雖然兩周已跌2000點，但壓力仍未除。

港股今日早段走勢未算太差，可是，4大原因令恒指午後起急瀉，港股午後最多曾跌逾500點，一度退守24000點心理大關。恒指最終全日計跌479點或接近2%，收報24107點。焦點科技股齊齊走低，美團 （03690） 創新高後倒跌3%、騰訊 （00700） 跌逾2%、阿里巴巴 （09988） 跌逾3%、小米 （01810） 則逆市靠穩升0.9%。

截至【03：00】 折算港元 與港比較 騰訊ADR 590.94 0.0% 阿里巴巴ADR 295.81 +0.8% 網易ADR 134.49 -0.3% 京東ADR 314.04 -0.4% 百濟神州ADR 177.33 +3.0% 滙豐ADR 32.47 +1.2% 國壽ADR 16.92 +0.4% 中移動ADR 47.62 +1.0% 中概新股：萬國數據ADR一度失守招股價 萬國數據 80.25 -0.8%

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焦點股份︰多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

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即市走勢︰

【03︰00】夜期收報24139點，跌18點，高水32點。

【01︰15】夜期倒跌65點，報24092點。

【00︰30】滙豐倫敦股價折算收報32.58港元，較港高1.5%。

【00︰00】歐股收市個別發展，法國升0.5%，英德跌0.1%及0.4%。

【21︰30】美股開市跌幅比期貨市場少，道指僅跌百餘點，恒指夜期則報24203點，升46點，高水96點。

【20︰44】恒指夜期報24191點，升34點，高水84點。

【19︰35】恒指夜期反彈，報24220點，升63點，高水113點。

【18︰25】日間交易時段大跌後，恒指夜期未見大起色，報24152點，跌5點，高水45點。

【18︰20】壹傳媒報喜 料虧損按年減半

【17︰30】港交所 （00388） 公布企業不同投票權受益人的諮詢總結，新豁免安排下，採用法團不同投票權架構的合資格發行人可在香港申請第二上市。新豁免安排下，意味採用企業同股不同權架構的中概股，也可申請來港作第二上市。

【企業WVR】港交所容許「企業版同股不同權」在港第二上市 未允第一上市（第二版）

【17︰20】中行上季少賺1.6% 一文看清內銀業績（不斷更新）

【17︰17】恒指夜期初段向上，報24182點，升25點，高水75點。

【16︰55】莎莎國際 （00178） 發盈警，指今年財年上半年（3月年結）虧損將達到2.3億至3億港元，較去年同期虧損3,650萬元增加6.3至8.2倍，若撇除減值撥備約3,000萬至7,000萬港元，期內虧損仍達到2億至2.3億港元。

【盈警】 莎莎發盈警 料今年財年首6個月虧損最多擴大8.2倍

【16︰32】歐達禮：證監會有決心維持市場信心 主動提及國安法、壹傳媒炒風

【16︰30】【新股IPO】萬國數據9698暗盤 一手帳面蝕近600元

【16︰30】11月期指收報24157點，跌334點，高水50點。

【16︰10】恒指收報24107點，跌479點。美團 （03690） 創新高後倒跌3%。騰訊 （00700） 跌逾2%；阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；小米 （01810） 逆市靠穩升0.9%。

【16︰00】恒指U盤前跌512點，報24073點。

【15︰50】HMVOD視頻 （08103） 尾市抽升逾36%，高見1.28元，成交697萬。

【15︰28】大市跌近550點，報24038點。

【15︰19】ATMX中，小米 （01810） 仍逆市升1.2%。阿里巴巴 （09988） 跌2.8%；騰訊 （00700） 跌2.6%；美團 （03690） 跌2.8%。

【15︰10】港交所 （00388） 跌3%，低見370.8元。港交所最快於今日收市後公布企業版同股不同權諮詢結果，本地傳媒指原先諮詢內容極有可能不會實行。

港交所最快收市後公布企業版同股不同權諮詢結果 料不實行

【15︰00】內地股市向下，上證跌近1.5%；深跌跌近2.1%；創業板指跌1.6%。

【14︰42】恒指跌幅略為收窄至約415點，報24170點。

【14︰05】港股午後插水，跌逾500點，下試24000點水平。

【13︰58】港股跌幅擴大至365點，報24220點。

【13︰56】美團 （03690） 轉跌2%，跌至290元水平；騰訊 （00700） 跌1.7%；阿里巴巴 （09988） 跌1.5%。

【13︰39】道指期貨跌逾300點，拖累港股午後跌逾250點，報24321點。

【13︰18】青啤 （00168） 跌7%，低見64.2元。

【13︰18】大市跌約125點，報24460點。

【13︰10】美團 （03690） 午後再試300元水平。

【13︰03】天任集團 （01429） 瀉近9成，破底低見0.265元，成交1.3億元。

【13︰00】港股午後初段跌約30點，報24556點。

【12︰45】恒指黑期跌約66點，報24498點。

【12︰00】恒指中午收報24580點，趺6點。美團升近0.5%，高見300.4元再創新高；小米升半成；比亞迪績後升逾3%；中芯國際升逾7%。

【11︰48】港股中午收市前跌約10點，報24576點。

【11︰43】捷心隆 （02115） 瀉五成，破底低見0.79元。

【11︰33】內地股市半日偏軟，上證跌0.1%；深證跌0.4%；創業板指跌近0.1%。

【11︰30】ATMX齊升，阿里巴巴 （09988） 升0.1%；騰訊 （00700） 升0.5%；美團 （03690） 升0.9%，觸300元創上市新高；小米 （01810） 升半成，高見23.1元。

【11︰28】港股倒升，恒指轉升2點。

【11︰27】美團 （03690） 破頂，觸300元大關。

【11︰19】中芯國際 （00981） 升幅擴大至近7%，高見23.55元，成交增至13.5億元。

【11︰10】美團 （03690） 轉升0.2%，高見298.2元。

【11︰04】騰訊 （00700） 最新報605元，無升跌，大市跌幅收窄至35點，報24551點。

【11︰04】福耀玻璃 （03606） 績後升幅擴大至近兩成，破頂高見34.25元。

【10︰58】恒生指數今早受制於50天綫（24535點），恒指最新報24510點，跌約75點。

【10︰52】納泉能源科技 （01597） 股價破底低見1.53元後，倒升兩成，高見2.02元，成交1138萬元。

【10︰50】汽車股造好，除比亞迪 （01211） 績後升逾3%，吉利 （00175） 升2%；長汽 （02333） 升0.6%。另一方面，華晨 （01114） 跌逾4%。

【10︰46】期指率先全倒升，恒生指數跌約40點。

【10︰39】中芯國際 （00981） 升半成，高見23.2元，成交9.6億元。

【10︰28】國泰 （00293） 逆市靠穩，升0.2%。據報國泰航空多數飛行員及空中乘務員選擇同意永久減薪。

【10︰24】思摩爾 （06969） 續升逾4%，高見43.6元。

【10︰17】福耀玻璃 （03606） 升一成，破頂高見33.15元。福耀玻璃首三季純利約為17.23億元人民幣，按年跌26.6%。

【10︰13】中石油 （00857） 逆市升1.8%，高見2.24元。中石油第三季成功扭虧，純利按年增353.6%至400.5億元人民幣，較前兩季明顯改善。

【油股業績】中石油第三季扭虧淨賺400億元 單位油氣操作成本減一成

【10︰09】滙豐 （00005） 轉跌近0.5%，報32.15元。

【10︰03】港股暫於24500點及50天綫 （24535） 水平爭持，恒生指數跌約80點，報24505點。

【09︰56】比亞迪電子 （00285） 績後跌逾5%，低見33.75元；比亞迪 （01211） 高開後一度倒跌，最新升0.8%，報157.9元。

比亞迪電子績後跌近半成 首三季純利按年升3.2倍

【09︰49】重磅藍籌股普遍偏軟，中移動 （00941） 跌1.1%；港交所 （00388） 跌1.3%；友邦 （01299） 跌0.1%、騰訊 （00700） 跌0.6%；滙豐 （00005） 則逆市升0.3%。

【09︰42】中國恒大 （03333） 股價升逾6%，高見15.86元，恒大昨日回購90萬股股票。

【恒大股價】恒大股價彈近7% 日前斥逾1300萬元回購

【09︰40】小米 （01810） 升幅擴大至半成，高見23元，成交6.9億元。

【09︰39】大市開市後曾跌逾百點，恒生指數最新報24523點，跌63點。

【09︰35】小米 （01810） 逆市造好，股價升逾3%，高見22.75元。

【09︰33】舜宇 （02382） 、瑞聲 （02018） 手機孖寶分別跌逾1%。蘋果（美︰AAPL）大中華區業績差，以及iPhone銷售遜預期，令投資者失望。業績公布後，蘋果股價盤後時段急挫5%。

【Apple業績】蘋果大中華銷售急跌29% iPhone銷售遜預期

【09︰29】萬科 （02202） 升1.5%，開報24.1元。萬科第三季收入為951億元人民幣，按年升12.47%；純利73.55億元人民幣，按年升14.94%；每股盈利為0.633元人民幣。

【內房業績】萬科第三季多賺12% 合同銷售金額按年升三成

【09︰27】復星醫藥 （02196） 績後升3.4%，開報33.3元。復星醫藥首三季度收入為221億元人民幣，按年升4.12%；淨利潤為24.8億元人民幣，按年升20.12%；扣除非經常損益後的淨利潤為20.6億元人民幣，按年升19.6%；每股盈利0.97元人民幣。

【業績】復星醫藥首三季多賺逾兩成 子公司Gland Pharma擬於印度上市

【09︰26】今日共有2隻新股首日掛牌，股價齊齊潛水低開，世茂服務 （00873） 開報15.8元，較招股價低4.8%；合景悠活 （03913） 開報6.48元，低招股價17.9%。

【09︰23】美高梅中國 （02282） 績後升0.4%，報9.75元；澳博 （00880） 績後跌1.2%，報8.06元。

【賭股業績】澳博續虧損 第三季蝕10.3億元

【09︰22】恒指開報24535點，跌50點。比亞迪 （01211） 績後再升2%，滙豐 （00005） 反彈0.6%，美團 （03690） 、騰訊 （00700） 分別回吐0.8%及1.3%。

【車股業績】比亞迪第三季純利大增13.6倍 料全年多賺1.8倍

【09︰16】人民幣中間價報6.7232，上調28點子。

【09︰12】恒指11月期指開報24326點，跌165點或近0.7%。

【09︰06】人行開展1000億元人民幣逆回購操作，因有700億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放300億元人民幣。

【08︰58】恒指黑期跌幅擴至近210點。

【08︰31】恒指黑期跌167點，報24397點；道指期貨跌151點，報26406點。

【08︰00】美高梅中國 （02282） 第三季收益淨額按年減少94%至4700萬美元，經調整物業EBITDAR虧損為9600萬美元，而去年同期經調整物業EBITDAR則為1.84億美元。

【美高梅業績】美高梅中國第三季度收益淨額按年減少94%

【08︰00】萬國數據 （09698） （美：GDS）每股80.88元定價，香港公開發售部分共錄得3.8萬人認購，超額認購5.42倍，1手中籤率80%，抽4手（400股）穩中1手。

【新股IPO】萬國數據9698超額認購5倍 1手中籤率80%（附分配結果）

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報32.79元，升0.49元或1.5%；騰訊 （00700） ADR折合報608.77元，升3.77元或0.6%。

【07︰30】美股反彈，美國第三季GDP數據理想，加上憧憬龍頭科技股業績理想，道指曾升371點，收報26659點，升139點或0.52%；標指收報3310點，升39點或1.19%；納指收報11185點，升180點或1.64%。

港股ADR收報24610點，升23點或0.1%。恒指夜期升64點，收報24555點，低水32點。

道指反彈139點港股ADR升23點 油價跌逾3%

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責任編輯︰梁浩碩