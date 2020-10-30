【疫情焦點】全球累計逾4538萬確診　美國累計920萬

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【Twitter業績】Twitter股價盤後挫逾17% 用戶增長較預期差
新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至10月30日早上8時15分，全球累計45,382,312宗新冠肺炎確診病例，較上日增加338,829宗。累計1,186,228死亡個案，較上日增加3,972宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|70,441
|9,207,225
|234,114
|意大利
|26,829
|616,595
|38,122
|西班牙
|44,241
|1,238,922
|35,639
|法國
|47,637
|1,327,852
|36,058
|德國
|7,456
|498,354
|10,435
|中國
|25
|85,940
|4,634
|香港
|0
|5,314（確診/疑似）
|105
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯：梁浩碩