▲ 【疫情焦點】全球累計逾4538萬確診 美國累計920萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至10月30日早上8時15分，全球累計45,382,312宗新冠肺炎確診病例，較上日增加338,829宗。累計1,186,228死亡個案，較上日增加3,972宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案 美國 70,441 9,207,225 234,114 意大利 26,829 616,595 38,122 西班牙 44,241 1,238,922 35,639 法國 47,637 1,327,852 36,058 德國 7,456 498,354 10,435 中國 25 85,940 4,634 香港 0 5,314（確診/疑似） 105

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。

‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。

資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯：梁浩碩