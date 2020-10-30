▲ 道指反彈139點港股ADR升23點 油價跌逾3%

道指反彈139點

美股反彈，美國第三季GDP數據理想，加上憧憬龍頭科技股業績理想，道指曾升371點，收報26659點，升139點或0.52%；標指收報3310點，升39點或1.19%；納指收報11185點，升180點或1.64%。

港股ADR升23點

港股ADR收報24610點，升23點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報32.79元，升0.49元或1.5%；騰訊 （00700） ADR折合報608.77元，升3.77元或0.6%。恒指夜期升64點，收報24555點，低水32點。

油價跌逾3%

原油價格跌逾3%，市場憂慮歐洲多國實施封鎖措施影響原油需求，紐約期油收報35.89美元，跌1.22美元或3.3%。布蘭特期油收報37.65美元，跌1.47美元或3.8%。

美滙指數升0.5%

美滙指數報93.93，升0.5%。歐央行擬推貨幣刺激措施，歐元兌美元報1.1676；美元兌日圓報104.56。

美國10年期債息報0.82厘。

紐約期金跌0.6%

美元上揚，金價續跌，紐約期金收報1868美元，跌11.2美元或0.6%，現貨金於1868美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩