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【facebook業績】facebook純利增近3成　惟北美用戶下跌　股價挫6%

即市財經 01:11 2020/10/31

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facebook（美︰FB）公布截至9月30日止第三季業績，收入214.7億美元，按年大升22%，純利78.46億美元，按年升29%，每股盈利2.71美元，按年升28%，勝市場預期1.91美元。。facebook指出，9月日活躍用戶（DAU）18.2億，按年增12%。月活躍用戶（MAU）27.4億，亦按年增12%。資本支出38.8億美元。員工人數5.67萬人，按年大增32%。

facebook周五（30日）價大跌6%，報264.15美元。

北美用戶恐見頂

facebook表示，美國及加拿大DAU及MAU經歷第二季在新冠肺炎疫情大流行刺激的增長後，第三季按季稍為下降，預期第四季趨勢持續，按季持平及稍為下降。facebook預計第四季按年廣告增長率會較第三季高，因為節日廣告需求強勁。另外，Oculus Quest 2的訂單強勁，將刺激其他收入。

展望2021年，仍有多項不穩定因素。facebook指出，預期疫情下令商業活動繼續由綫下轉至綫上，因而繼續刺激廣告業務的增長，不過，若這種趨勢改變，將影響廣告的增長。另外，平台（尤其是iOS 14）及監管的變化，亦影響業務目標。

至於將歐洲的數據傳送到美國，而觸及的監管問題，仍存在不穩定性，facebook表示，與其他公司一樣，正密切關注事件進展。

【Google業績】Alphabet績佳 股價盤後勁升逾9%

【Apple業績】蘋果大中華銷售急跌29%　iPhone銷售遜預期

【Amazon業績】亞馬遜第3季業績遠勝預期 股價盤後波動

記者：譚志偉

美股 業績公布 Facebook（美：FB）

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【Apple業績】蘋果大中華銷售急跌29%、創6年新低　庫克：中國5G完善利iPhone12

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