【Apple業績】蘋果大中華銷售急跌29%、創6年新低　庫克：中國5G完善利iPhone12

▲ 蘋果上季季績稍勝預期，但大中華區表現失色

蘋果公司（Apple，美：AAPL）收市後公布季績，第四財季收入和盈利雖略勝市場預期，惟大中華區業績差，單季收入跌29%至79億美元，為2014年以來低位，令投資者失望。業績公布後，蘋果股價盤後時段急挫4%；周四收市為上揚3.7%。蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）稱，蘋果iPhone12進入5G合時，特別指出中國市場5G網絡相對完善，有利iPhone 12銷售。

財務總監Luca Maestri 就指，上季大中華市場中，iPhone 以外產品銷售增長達雙位數百分比，看好iPhone 12 Pro Max 大屏幕能在大中華區有較好表現，對今季增長有信心。

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截至9月底為止第四財季，蘋果每股賺73美仙，略勝市場預計的71美仙；淨利潤126.73億美元，市場預期123.82億美元 ；期內營業收入為647億美元，多於分析員估計的640億元。

以產品計，iPhone銷售收入為264.4億美元，少於分析員預期的279.3億元，但Mac、iPad 收入都較預期理想。

蘋果再次以疫情為由，未有提供截至12月底的季度預測指引，令市場難以估計iPhone 12系列手機銷情。

在各地收入中，惟獨大中華區銷售急跌28.6%，至79.46億美元，靠歐美及亞太其他地區的銷售，填補其缺口。新iPhone的推出，令內地iPhone銷售官網一度癱瘓，或成為Apple扳回劣勢的重要突破。

新iPhone手機資料

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責任編輯：柯志宏