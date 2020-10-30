【Apple業績】蘋果大中華銷售急跌29%　iPhone銷售遜預期

蘋果公司（美：AAPL）收市後公布季績，第四財季收入和盈利雖略勝市場預期，惟大中華區業績差，以及iPhone銷售遜預期，令投資者失望。業績公布後，蘋果股價盤後時段急挫5% ；周四收市為上揚3.7%。截至9月底為止第四財季，蘋果每股賺73美仙，略勝市場預計的71美仙；淨利潤126.73億美元，市場預期123.82億美元 ；期內營業收入為647億美元，多於分析員估計的640億元。

期內iPhone銷售收入為264.4億美元，少於分析員預期的279.3億元；銷售比去年同期驟降20.7%。蘋果沒有提供截至12月底的季度預測指引，令市場難以估計iPhone 12系列手機銷情。

在各地收入中，惟獨大中華區銷售急跌28.6%，至79.46億美元，靠歐美及亞太其他地區的銷售，填補其缺口。

新iPhone的推出，令內地iPhone銷售官網一度癱瘓，或成為Apple扳回劣勢的重要突破。

新iPhone手機資料

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責任編輯：柯志宏