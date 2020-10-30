【電動車】比亞迪績佳內地電動車股受捧　蔚來股價漲一成

▲ 中國電動車股受捧，蔚來汽車股價大漲。

多隻在美上市的中國電動車股爆升，蔚來汽車（美︰NIO）股價大升12%，高見30.81美元；理想汽車（美︰LI）升9.7%；小鵬汽車（美︰XPEV）升7.3%。此前比亞迪 （01211）公布的第三季叢績表現亮眼，純利大升13.6倍。

比亞迪純利及收入大增，詳見【下一頁】

蔚來作為內地領先的電動車公司，近期走勢強勁，其最新表示單月汽車產量已超逾5000部。蔚來最近亦頻頻獲大行唱好，繼此前獲摩通唱好股價上望40美元後，最新亦獲大摩給予33美元的目標價。

另外，作為電動車龍頭、獲股神巴菲特加持的比亞迪亦公布了強勁的第三季業績，利好內地電動車板氣氛。比亞迪上季收入為445.2億元（人民幣，下同），按年升40.7%；純利17.5億元，按年升13.62倍；扣除非經常損益後純利為15.8億元，按年升11.3倍；每股盈利0.62元。

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編輯︰侯景成