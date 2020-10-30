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【美股焦點】諾基亞下調全年業績指引　股價暴跌2成

即市財經 00:39 2020/10/30

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諾基亞下調全年業績預測。

諾基亞Nokia（美︰NOK）公布第三季度業績，收入按年下降6.8%至52.9億歐元；淨利潤升1.35倍至1.93億歐元；經調整後的淨利潤為3億歐元，按年升13.6%；經調整後每股盈利為0.05歐元。諾基亞亦下調了業績預期並宣布進行戰略重組，其股價挫近2成，報3.28美元。

該公司目前預計，2020年調整後的每股收益為0.23歐元（上下浮動0.03歐元），此前預期為0.25歐元（上下浮動0.05歐元）。該公司還預計，經調整後的營業利潤率為9%（上下浮動1個百分點），此前預期為9.5%（上下浮動1.5個百分點）。

行政總裁Pekka Lundmark表示：「我們失去了一個北美大客戶，在該市場面臨一些利潤壓力，我們需要進一步增加研發投資，以確保在5G領域的領先地位。」

諾基亞表示，將調整運營模式，以更好地適應不斷變化的市場，並與客戶需求保持一致。該公司將創建四個新的業務團隊，並建立新的領導團隊。該公司稱，更多細節將在2021年3月的投資者日公布。

相關文章︰【封殺華為】諾基亞獲英國電訊定5G無線電設備合同 成最大供應商

諾基亞計劃在月球上建設首個4G網絡

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編輯︰侯景成

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