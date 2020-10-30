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【螞蟻IPO】螞蟻集團招股吸金力強 A股網上申購金額足救巿4次

股樓投資 05:09 2020/10/30

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螞蟻集團（新上市編號：06688）絕非浪得虛名，單看這段時間全城都在討論抽螞蟻IPO就可知，而且大家不是單靠口說，而是實際行動「瞓身」認購。H股將於今日中午截飛，到底有沒有機會勇奪「凍資王」寶座很快就會揭曉。

螞蟻集團6688每手50股盼人人有份？　專家：料可做到！，想知詳情請按：【下一頁】

現在不如先看看螞蟻集團Ａ股（0688688）的網上申購情況吧，螞蟻集團網上發行有效申購戶數為515.5萬戶，刷新科創板紀錄，有效申購股數為2769億股；螞蟻集團A股IPO網上申購金額約19.05萬億元人民幣，亦為A股有史以來最高紀錄；人均認購金額約369.5萬元人民幣。

螞蟻招股萬眾期待　教你3招部署抽螞蟻IPO，想知詳情請按：【下一頁】

螞蟻集團果然打破了多個紀錄，但看見這19萬的申購金額，到底是甚麼概念呢？簡單來說，是足以中央進行4次2008年的４萬億救市有餘，認真厲害！

螞蟻集團6688招股入場費4040元　認購前不可不知5件事，想知詳情請按：【下一頁】

螞蟻集團A股IPO由於網上投資者初步有效申購倍數為872.31倍，高於100倍，因此啟動回撥機制，將3341.45萬股股票由網下回撥至網上，致此其網上發行最終中籤率由原本的，網上發行初步中籤率為0.11463768％，提升至0.12670497%。

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記者：張以正

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