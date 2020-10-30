【螞蟻IPO】螞蟻集團6688最快11月中納入國指科指

螞蟻集團 （新上市編號：06688）招股已告一段落，現在當然是等候「派彩」。以目前錄得155萬人認購，回撥後到底是否還可以做到人人有份呢？拭目以待！

螞蟻集團6688每手50股盼人人有份？ 專家：料可做到！，想知詳情請按：【下一頁】

不過，這隻破了多項紀錄的螞蟻，料上市時總市值將達到2.43萬億元，勢成為市值僅次於阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 的第三高市值港股。螞蟻集團市值規模之大，兩大國際指數公司MSCI、富時已宣布會研究快速納入螞蟻集團，恒指公司周五公布，在恒生中國企業指數（國指）新增快速納入機制，意味螞蟻集團最快11月中就能加入恒生科技指數、國指和恒生綜合指數。

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記者：張以正