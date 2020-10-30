  • 24°C
香港時間 : 20201030日 (五) 23:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【螞蟻IPO】螞蟻集團6688最快11月中納入國指科指

股樓投資 22:48 2020/10/30

分享：

螞蟻集團 （新上市編號：06688）招股已告一段落，現在當然是等候「派彩」。以目前錄得155萬人認購，回撥後到底是否還可以做到人人有份呢？拭目以待！

螞蟻集團6688每手50股盼人人有份？　專家：料可做到！，想知詳情請按：【下一頁】

不過，這隻破了多項紀錄的螞蟻，料上市時總市值將達到2.43萬億元，勢成為市值僅次於阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 的第三高市值港股。螞蟻集團市值規模之大，兩大國際指數公司MSCI、富時已宣布會研究快速納入螞蟻集團，恒指公司周五公布，在恒生中國企業指數（國指）新增快速納入機制，意味螞蟻集團最快11月中就能加入恒生科技指數、國指和恒生綜合指數。

螞蟻集團6688招股入場費4040元　認購前不可不知5件事，想知詳情請按：【下一頁】

新東方9901今日起招股   入場費14131元，想知詳情請按：【下一頁】

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

IPO 香港股票

下一篇文章

【強積金】駿隆：10月強積金回報近3% 年初至今人均賺近萬元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市現象】投資者大蝕183萬也要沽加多利峯三房 原因估你唔到 代理：業主費事煩
【樓市現象】投資者大蝕183萬也要沽加多利峯三房 原因估你唔到 代理：業主費事煩
【新股IPO】螞蟻招股萬眾期待　教你3招部署抽螞蟻IPO
【新股IPO】螞蟻招股萬眾期待　教你3招部署抽螞蟻IPO
【螞蟻IPO】螞蟻集團6688每手50股盼人人有份？　專家：料可做到！
【螞蟻IPO】螞蟻集團6688每手50股盼人人有份？　專家：料可做到！
【螞蟻IPO】螞蟻集團6688招股入場費4040元　認購前不可不知5件事
【螞蟻IPO】螞蟻集團6688招股入場費4040元　認購前不可不知5件事
心急業主趕出貨　低市價一成放盤都未夠　再減價150萬
心急業主趕出貨　低市價一成放盤都未夠　再減價150萬
【薪酬調查】應屆畢業生入職月薪有多少？　8大行業入職月薪一覽
【薪酬調查】應屆畢業生入職月薪有多少？　8大行業入職月薪一覽