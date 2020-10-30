【新股IPO】天兆豬業1248今日起招股 入場費7838元

內地豬隻養殖公司天兆豬業（新上市編號：01248）由周四（29日）起至下周五（11月6日）招股，計劃發行3,862.6萬股H股，其中10%在香港公開發售，招股價介乎26至38.8元，一手200股，入場費為7,838.2元，11月16日掛牌；富強金融資本為獨家保薦人。

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是次集資所得，其中45%將用於在甘肅省蘭州市建造一座新豬隻養殖場；15%將用於在新疆維吾爾自治區尉犁縣建造一座新豬隻養殖場；13%將用於擴張集團位於重慶直轄市的其中一座現有豬隻養殖場；13%用於償還利息若干尚未償還銀行貸款；5%將於未來數年內用於向海外豬隻養殖公司購買曾祖代核心群種豬；及9%將用於一般營運資金及其他企業用途。

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記者：張以正