【HSBC One】滙豐One落力吸客　新客開戶獎賞高達3550元

▲ 「滙豐One」理財戶口本周正式推出，滙豐推出多項獎賞回贈吸客。

滙豐銀行早前預告將會推出全新綜合理財戶口「滙豐One」，原有的運籌理財（Advanced）戶口周一（27日）起自動轉移至One。滙豐隨即推獎賞吸客，新客戶即日起開戶最多可享3,550元獎賞，現有客戶亦可享高達2,800元獎賞。

滙豐就One推出多項回贈優惠。凡成功以滙豐流動理財應用程式開立One戶口的現有或新客戶，轉入新資金5萬元或以上，並在2021年2月至3月期間維持新資金達指定金額，可享最多750元現金獎賞。

滙豐One推百萬獎賞錢抽獎

同時大搞親友推薦獎賞，每成功推薦一次，介紹人及被推薦開戶的新客均可獲100元現金回贈，最多可享10次推薦獎賞。值得留意的是，被推薦的親友要在成功開戶後10日內，經「轉數快」轉賬1元予介紹人，並在「受款人提示訊息」標記「MGM」才算推薦成功。

此外，滙豐又送出價值100萬元的「獎賞錢」。One客戶每完成一個指定理財任務，即可獲1張抽獎券，完成五大任務即可有5次抽獎機會；而每項理財任務本身分別設有指定的現金回贈。

本周正式推出的「滙豐One」服務，將取代滙豐運籌理財，免除更多銀行服務收費及不設最低結餘。

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編輯：趙穎妍