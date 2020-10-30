【螞蟻IPO上市】155萬人認購螞蟻集團　平均每人認購85萬、凍資超過1.3萬億

▲ 市場消息指，螞蟻集團IPO獲155萬人認購，人均認購額達85萬元

螞蟻集團 （新上市編號︰06688） 今日（30日）截止認購，據市場消息，每人平均認購螞蟻集團的金額達85萬元，即平均每人最少認購210手。消息續指，螞蟻集團最終錄得獲155萬人認購，凍結資金超過1.3萬億元，為香港新股市場歷來「人氣王」及「凍資王」。

投資界早預期螞蟻集團IPO認購人數、凍資額均有望破紀錄，由於螞蟻集團回撥後公開發售部分可分配334萬手，券商仍料螞蟻集團最終一人一手機會較高，預計首日升幅可錄10%至20%。

螞蟻昨日截孖展，本地銀行及券商合共借出約4,728億元，單計孖展已超額認購141倍，更多詳情請按【下一頁】

滙豐表示，接獲螞蟻認購申請宗數及IPO貸款均為該行紀錄，每名客戶平均認購約300手股票，詳情請按【下一頁】

耀才證券行政總裁許譯彬指，螞蟻集團香港每手（50股）入場費僅4,040元，低門檻下不少投資者「全家總動員」，相信最終認購人數有機會過百萬。螞蟻H股招股顧問鐘絳虹亦預計，螞蟻很大機會超越2006年工行 （01398） 、中行 （03988） 的97萬、96萬認購人數紀錄，獲逾百萬人認購。

螞蟻集團上市重點

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

據政府公布最新數據，目前20歲以上港人約637萬，意味每6個成年人可能就有1個認購螞蟻，反映其在新股市場熱度前所未有。信誠證券聯席董事張智威認為，螞蟻大熱正反映新經濟股在本港炙手可熱，加上近年不少內地投資者來港「打新」，亦推高螞蟻認購人數及凍資額。

浸會大學財務及決策系副教授麥萃才認為，即使螞蟻認購人數破紀錄，也不意味其有「泡沫」，因公開發售部分佔整體集資額比例有限，投資螞蟻的資金來自世界各地，不會因為散戶參與度高而導致股價下跌。

券商估首日升幅10%至20%

張智威補充，螞蟻降低入場門檻，反映公司傾向更加分散地派貨，或希望做到一人一手，但由於貨散，料螞蟻上市首日升幅10%。許譯彬則認為，參考以往大型新股表現，螞蟻首日升15%至20%已屬合理。

螞蟻IPO相關文章

相關文章：

【螞蟻上市】螞蟻集團A股獲515萬人認購創科創板紀錄 人均認購額370萬人幣（第三版）

【螞蟻上市】螞蟻集團對比PayPal不算貴？投資界：料可升逾4成

【螞蟻上市】拆解螞蟻集團賺錢引擎 原來電子支付已非主力

【BCT MPF專家一站式退休策劃 助你輕鬆儲蓄計劃未來】https：//bit.ly/35lIw8O

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

編輯：陳健婷