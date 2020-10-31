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【香氣襲人@iM網欄】日有所思夜有所夢　夢境的啟示

名人薈萃 07:01 2020/10/31

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日有所思夜有所夢是真的嗎？夢境真的有預視作用嗎？答案是有的，學習芳香療法時，任教的老師提及夢境及解夢，她因為得到夢境的啟示，而作出離婚的決定，她深信夢境的提示而付諸行動。

與友人聚會，話題扯到夢境，我告訴他們，早前發夢夢見自己考試捧蛋，在夢境中自己很恐懼無助，即使睡醒了，那種徬徨無助，天要塌下來的感覺依然歷歷在目。身旁的友人也表示，也做過考不合格的夢。另一友人則夢見自己在往試場的路途中迷途了，找不到出路。

說著才發現，原來不少人都發過與考試有闗的夢，翻查《周公解夢》，夢見與考試相關的主題，通常指最近在生活中，正面臨了一些想逃又跑不掉的困難或挑戰。夢中的考試輾轉地傳達出，夢者在生活中所面對的壓力。而像我一樣，夢中考試得零分，是缺乏自信之意。夢見考試表明心中存在著緊張的心理，夢見沒能通過考試，說明對自己很沒自信。

考試不利，表明生活中遇到了壓力，讓你感到有點應付不過來，同時也是信心不足、焦慮情緒的體現。現實也的確如是，當時因為要面對新挑戰，在我看來，新挑戰是不可能的任務（Mission Impossible），原全沒洧信心能夠完成任務。所思所以有所夢，而夢醒了仍猶有餘悸！

而夢見考試遲到，暗示夢者有可能對正在從事的某件事，即將面臨變動的顧慮，不確定性導致信心不足。這類焦慮的夢境，如實反映了生活壓力，只要舒緩緊繃的壓力就能夠舒眠。在睡前以薰香方式，讓天然植物香氣瀰漫，療癒受傷的心靈並安然入睡，亦有效提升生活品質。羅馬洋甘菊（Roman Chamomile，Anthemis nobilis）能夠驅除惱人噩夢，撫平不安的情緒。

夢境某情度反映了我們的心思，不管是惡夢、好夢，都有訊息隱藏其中。透過芳香份子影響人類的身心，也會讓夢有所變化。最近若感到煩悶，卻又說不出那裡不對勁，或許可以試用「引夢」精油，可藉著夢境更瞭解自己。「引夢」的精油就是大西洋雪松 （Cedarwood，Cedrus atlantica），它有著木質的沉穩氣味，能穩定紛亂的思緒，特別是在需要執行重大決策前，嗅聞大西洋雪松的香氣能安撫焦慮，讓我們不再停滯不前。

大西洋雪松自古以來，就與我們的潛意識有著關聯，有助於將內心的恐懼化為夢境。在夢醒之後，不妨回顧一下，要仔細地記下夢中的每個細節，例如：是黑白還是彩色、是愉快還是痛苦、痛哭、驚慌、恐懼…..有沒有同行者等，總之青楚記下夢中的境況。

過過解夢就能理解備受困擾的事物或事情。此外，睡前嗅聞乳香（Frankincense，Boswellia carteri）精油，在香薰機放數滴乳香棈油，能使夢境變得清明，並在清醒後幫助我們回想夢境的細節，藉著夢的訊息來調整我們的心情！

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    +7
  • 乳香精油讓你記住夢境 捕夢網
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作者_柯老師（柯慧琳）簡介：

柯老師（柯慧琳），香薰治療師，喜用香氣廣結善緣，以香氣會友，更愛用香氣治愈情緒。善用氣味可以改善人們的記憶、情感，不要小覷香氣的療愈能力，細味後會讓人驚訝！

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撰文 : 柯老師（柯慧琳）

欄名 : 香氣襲人

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