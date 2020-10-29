【美股焦點】Fastly上季Non-GAAP每股虧損0.4美元　字節跳動移走大部分流量

▲ Fastly上季虧損擴大。

美國雲服務公司Fastly（美︰FSLY）公布第三季度業績，期內收入為7100萬美元，與去年同期的4980萬美元相比，按年增長42%；淨虧損爲2377.8萬美元，相對去年同期虧損1216萬美元。非通用會計準則（Non-GAAP）淨虧損447.8萬美元，去年同期為832.3萬美美元，對應每股經調整後虧損0.04美元，低於去年同期的0.09美元。

Fastly行政總裁Joshua Bixby表示，在過去9個月中，字節跳動佔據了該公司營收的10.9%，為該公司最大的客戶。截至第三季度末，字節跳動從其平台上移走了大部分用戶流量。Fastly表示，上季客戶數量從前一季度的1951個增加到2047個，其中企業客戶從第二季度的304個增加到313個。

該公司預計，第四季度，其收入將為8000萬至8400萬美元。Fastly股價跌6.8%，報66.8美元。

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編輯︰侯景成