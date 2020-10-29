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【車股業績】比亞迪第三季純利大增13.6倍　料全年多賺1.8倍

即市財經 21:56 2020/10/29

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比亞迪上季純利大增13.6倍。

比亞迪 （01211） 公布截至9月底止第三季度業績，期內收入為445.2億元（人民幣，下同），按年升40.7%；純利17.5億元，按年升13.62倍；扣除非經常損益後純利為15.8億元，按年升11.3倍；每股盈利0.62元。

比亞迪預計，全年純利介乎於42億至46億元之間，較去年同期增長160.2%至184.9%。比亞迪又表示，預計第四季度汽車行業持續向好，新能源汽車銷量穩步增長。公司全新旗艦車型「漢」和改款旗艦車型「唐」憑借強大的綜合實力已累計大量在手訂單，預計將繼續推動公司新能源汽車銷量強勁增長。

新能源商用車領域方面，比亞迪稱其大巴憑借良好的口碑，市場拓展順利，預計銷量較去年同期實現大幅增長。燃油車業務方面，「宋 Pro」持續熱銷和「宋 Plus」的熱賣，傳統車銷量繼續保持快速增長。

手機部件及組裝業務方面，主要客戶份額持續提升，成功導入新的手機及其他智能產品全球領導廠商，玻璃陶瓷及新型智能產品出貨量增長迅猛。光伏業務則繼續保持平穩发展，防疫物資市場供給逐漸穩定。

相關文章︰【比亞迪電子】 比亞迪電子首三季純利按年升3.2倍　受惠客戶市佔率提高

【比亞迪股價】比亞迪夥日野在華設合營持股各半　擬25年前推純電動商用車

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