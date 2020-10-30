【開市9點半】螞蟻料100萬人認購　新股一人一手不是夢

（1）全城期待螞蟻集團 （新上市編號：06688） 上市，按目前IPO孖展金額，螞蟻集團大有機會問鼎凍資王寶座。參照螞蟻集團披露的回撥機制，若超購20倍或以上，佔比將增至10%，即1.67億股，甲、乙組最多可分得344萬手，意味螞蟻上市一人一手機會相當高。

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【螞蟻IPO上市】螞蟻IPO孖展超購逾百倍 回撥機制下分派料有344萬手、一人一手不是夢

（2）螞蟻集團 （新上市編號：06688） 招股火熱，滙豐HSBC （00005） 更指，接獲的螞蟻新股申請宗數及IPO貸款均為滙豐最高紀錄，每名客戶平均認購約300手股票。

【螞蟻IPO孖展】滙豐螞蟻IPO孖展額約1500億元 每人平均認購約300手

（3）螞蟻集團 （新上市編號：06688） A股（0688688）網上申購中籤率出爐，其IPO網上申購金額約19.05萬億元人民幣，為A股有史以來最高紀錄，意味每人平均認購金額約369.5萬元人民幣。

【螞蟻上市】螞蟻集團A股獲515萬人認購創科創板紀錄 人均認購額370萬人幣（第三版）

（4）螞蟻集團 （新上市編號：06688） 新股上市時總市值達2.43萬億港元，兩大國際指數公司MSCI及富時已宣布會研究快速納入螞蟻集團，而螞蟻也有望最快11月就能納入恒指公司年內新發布的恒生科技指數。

【螞蟻上市】螞蟻集團最快11月中入恒生科技指數 一文看清MSCI、富時和恒指納入時間表

（5）螞蟻集團 （新上市編號：06688） 上市搶盡風頭，螞蟻IPO招股反應熱烈，內地傳媒更報道，螞蟻上市不但助員工身家急漲，螞蟻IPO前後的連串舉動更帶挈了杭州樓價，令杭州樓市「直綫飆升」。

【螞蟻IPO】螞蟻上市開啟「造富盛宴」 帶挈杭州樓價直綫飆升

（6）渣打 （02888） 財務董事總監賀方德（Andy Halford）在業績會議上表示，恢復派息將視乎監管方面批准及未來數月的情況而定，但集團在通過派息抑或股份回購以回饋股東一事上，並無特別偏好。

【渣打派息】渣打績後插3% CFO：重啟派息視乎監管要求、無特別偏好回購或派息（第三版）

（7）重磅內銀股先後公布季績，國有行當中，建行 （00939） 及郵儲行 （01658） 打頭陣放榜，其他中小型的內銀股亦緊接放榜。

【內銀業績】郵儲行上季多賺13%、建行盈利倒退4% 一文看清內銀業績（不斷更新）

（8）信貸評級機構標準普爾指，雖然債務與GDP比例正向歷史新高的水平前進，不過發生未來一兩年發生債務危機的機會不大。

【債務風險】 標普料短期內全球債務危機機會低 惟GDP與債務比例高企

（9）比亞迪 （01211） 第三季收入為445.2億元，按年升40.7%；純利17.5億元，按年升13.62倍；扣除非經常損益後純利為15.8億元，按年升11.3倍；每股盈利0.62元。

【車股業績】比亞迪第三季純利大增13.6倍 料全年多賺1.8倍

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

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編輯：莫亦熙