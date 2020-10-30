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【內房業績】萬科績後飆逾3%　第三季多賺12%、合同銷售金額按年升三成

即市財經 09:47 2020/10/30

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萬科第三季純利按年增長逾12%。

萬科 （02202） 公布，截至9月底止季度業績，期內收入為951億元（人民幣，下同），按年升12.47%；純利73.55億元，按年升14.94%；每股盈利為0.633元。集團房地產業務結算面積為675.2萬平方米，按年增長10.9%，貢獻營業收入849.4億元，按年增長15.8%。

萬科績後大升3.16%，最新報價24.5港元，成交6350萬港元。

萬科表示，集團堅持積極銷售策略，第三季度房地產業務實現合同銷售面積1,187.9萬平方米，合同銷售金額1722.8億元，按年分別增長30.3%和21.7%。今年首9個月，集團累計實現合同銷售面積3,264.8萬平方米，合同銷售金額4927.6億元，按年分別增長6.6%和3.6%。

截至9月底，集團在建項目總建築面積約11291萬平方米，權益建築面積約6697.6萬平方米；規劃中項目總建築面積約4521.2萬平方米，權益建築面積約2693.9萬平方米。此外，集團還參與了一批舊城改造項目，按當前規劃條件，權益建築面積合計約330.5萬平方米。

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編輯︰侯景成

香港股票 業績公布 純利 每股盈利 萬科

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